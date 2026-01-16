Darinka Ramírez presume su pancita de embarazo y enternece al compartir la reacción de la hija de Farfán: “Te amo, hermanita”

La mamá de la última hija de Jefferson Farfán luce su avanzada pancita de embarazo y revela la tierna emoción de Luana ante la llegada de su hermanita.

Darinka Ramírez vive una etapa llena de emoción y ternura que ha decidido compartir con sus seguidores. Este jueves 15 de enero, la mamá de la última hija de Jefferson Farfán mostró lo avanzado de su embarazo y enterneció al revelar la dulce reacción de su pequeña, quien espera con ilusión la llegada de su hermanita, conquistando así a las redes sociales.

Darinka Ramírez mostró su avanzado embarazo y la reacción de la hija de Farfán

A través de su cuenta personal de Instagram, la artista compartió un video que evidencia no solo el crecimiento de su pancita, sino también el fuerte vínculo emocional que se respira en su hogar. Este video collage estaba titulado “Luana me derrite de amor”.

En el video se ve a Luana, hija de Darinka y Jefferson Farfán, acercarse con suavidad al vientre de su madre, acariciarlo y darle un beso lleno de inocencia, mientras se le escucha decir: “Hermanita, te amo”. Un gesto sencillo, pero profundamente significativo, que demuestra cómo la pequeña ha asumido con naturalidad su papel de hermana mayor.

¿Quién es la actual pareja de Darinka Rodríguez?

El embarazo de Darinka Ramírez ha captado la atención del público, no solo por su vínculo con Jefferson Farfán, sino por la manera tranquila y consciente con la que vive esta etapa. Desde que dio a conocer la noticia, ha priorizado la armonía familiar, el bienestar emocional y la crianza de su hija, mientras se prepara para la llegada de un nuevo integrante.