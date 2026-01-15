Christian Domínguez “LLEGA” a hotel con una persona que no sería Karla Tarazona y ella arma persecución en plena calle: | Créditos: Composición Wapa | Fuente: Difusión / Instagram

Christian Domínguez “LLEGA” a hotel con una persona que no sería Karla Tarazona y ella arma persecución en plena calle: | Créditos: Composición Wapa | Fuente: Difusión / Instagram

Tras recibir una ola de cuestionamientos por participar junto a Christian Domínguez en un ritual que, según versiones, buscaba impedir una nueva infidelidad, Karla Tarazona volvió a quedar en el centro de la polémica. Esta vez, la animadora protagonizó una escena inesperada con el cumbiambero en plena vía pública, al intentar evitar que él se marchara a un hotel acompañado de un personaje inesperado. El momento dejó a muchos preguntándose si todo se trató de una broma o algo más.

Christian Domínguez sorprende al “irse” a un hotel y Karla Tarazona lo corretea por la calle

El episodio ocurrió durante una transmisión en vivo del programa Préndete, cuando Christian Domínguez y Karla Tarazona se encontraban junto a Kurt Villavicencio apoyando a un emprendedor, promocionando y vendiendo raspadillas en plena calle. Ambos se involucraron activamente en la dinámica, deteniendo vehículos y ofreciendo el producto bajo el pretexto de recaudar fondos para el colegio de sus hijos.

La situación dio un giro inesperado cuando Karla se acercó a un hombre que se movilizaba en bicicleta para entregarle una raspadilla. De pronto, Domínguez sorprendió a todos al subirse a la parte trasera del vehículo, aparentemente dispuesto a irse con él sin previo aviso, dejando atónitos a los presentes.

Lejos de quedarse tranquila, Tarazona reaccionó de inmediato y comenzó a perseguirlos por la calle, asegurando entre risas y reclamos que ambos se dirigían a un hotel ubicado cerca de Panamericana Televisión. “¡Oye, se están yendo al hotel de Lince, agárralos!”, exclamó en tono alarmado.