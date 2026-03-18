Hermano de Onelia Molina quiebra su silencio tras ampay de Mario Irivarren con mujeres: "Nunca te voy a dejar sola"

Leonardo Molina compartió un mensaje que dejaría entrever su total apoyo hacia su hermana Onelia Molina en medio de la controversia, evidenciando además su delicado estado emocional tras la separación.

La más reciente edición de 'Magaly TV, La Firme' volvió a remecer la farándula local tras emitir el ampay de Mario Irivarren en Argentina, un hecho que no solo despertó dudas sobre su relación con Onelia Molina, sino que también desató una avalancha de reacciones en redes sociales.

En medio de esta situación, una de las primeras personas en pronunciarse fue Leonardo Molina, hermano de la modelo, quien optó por mostrarle públicamente su apoyo con un mensaje lleno de emotividad y respaldo incondicional.

Las imágenes difundidas por el espacio televisivo dejaron ver a Mario Irivarren en una intensa fiesta, rodeado de varias mujeres e incluso protagonizando momentos de cercanía que muchos interpretaron como una posible infidelidad. Esto avivó rápidamente el debate en plataformas digitales, donde seguidores y críticos opinaron sobre la situación sentimental del chico reality y las posibles consecuencias en su relación con Onelia Molina.

Hermano de Onelia Molina le muestra su apoyo total

Fue en este contexto que Leonardo Molina decidió no guardar silencio. A través de sus historias de Instagram, el entrenador compartió un mensaje que, sin mencionar directamente a Mario Irivarren, deja en evidencia su postura frente a lo ocurrido.

“Si te caes, te voy a levantar y, si no puedo, me caigo contigo, pero nunca te voy a dejar sola”, escribió, en lo que muchos interpretaron como una clara muestra de respaldo hacia su hermana en medio del escándalo.

Hermano de Onelia Molina

El mensaje se viralizó rápidamente. Para numerosos usuarios, las palabras del deportista no solo evidencian el fuerte lazo familiar que lo une a Onelia Molina, sino también una postura firme frente a lo que consideran una falta de respeto en la relación. La frase, breve pero contundente, fue replicada en distintas plataformas, convirtiéndose en uno de los temas más comentados tras la difusión del ampay.

La cercanía entre ambos no es reciente. Con el paso del tiempo, han demostrado en redes sociales una relación sólida, basada en el apoyo mutuo y una clara afinidad, especialmente en el mundo del fitness y el deporte.

En varias oportunidades, Leonardo ha estado presente en momentos importantes para su hermana, incluyendo episodios previos de polémica mediática. Uno de los más recordados fue el conflicto que involucró a Mario Irivarren y Vania Bludau, donde también se hizo evidente el respaldo familiar hacia la modelo.