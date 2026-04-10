Alejandra Baigorria sorprendió al compartir un procedimiento estético tras ser diagnosticada con una dolorosa condición médica en medio de un tenso momento con Said Palao.

Alejandra Baigorria es diagnosticada con complicada condición médica | Composición: Wapa / Captura de pantalla Instagram

Alejandra Baigorria es diagnosticada con complicada condición médica | Composición: Wapa / Captura de pantalla Instagram

La empresaria y figura televisiva Alejandra Baigorria volvió a generar comentarios en redes sociales luego de mostrar un procedimiento estético que decidió realizarse mientras atraviesa un momento delicado en su relación con Said Palao. Su reciente actividad digital captó la atención de sus seguidores, quienes notaron un cambio en su apariencia tras acudir a una consulta especializada en estética facial.

Detectan condición médica y Alejandra Baigorria opta por este tratamiento

Durante la evaluación médica, el especialista identificó que la empresaria presentaba bruxismo, una condición que se produce cuando una persona aprieta o rechina los dientes de forma involuntaria, especialmente mientras duerme.

Según explicó el profesional, este hábito puede generar tensión en los músculos de la mandíbula y modificar la forma del rostro con el paso del tiempo. Ante este diagnóstico, Baigorria decidió seguir la recomendación del especialista y someterse a la aplicación de bótox como parte del tratamiento.

El procedimiento quedó registrado en sus historias de Instagram, donde la empresaria mostró tanto el proceso como los primeros resultados tras la intervención estética.

“Se da cuando estamos descansando y pensamos en los problemas del día a día. En ese momento apretamos los dientes y ese músculo masetero crece. Esto se atrofia y ensancha la cara”, explicó el especialista.

Alejandra Baigorria se pronuncia sobre su relación con Said Palao

La empresaria y exchica reality Alejandra Baigorria se pronunció sobre la situación que vive con su pareja, Said Palao, luego de que surgieran diversas versiones que apuntaban a un posible distanciamiento entre ambos.

Frente a los comentarios que circulan en redes sociales, la también empresaria dejó claro que, independientemente de lo que ocurra en su relación, ambos continuarán manteniendo contacto. Incluso adelantó que seguirán siendo vistos juntos en diferentes momentos.

"Nos van a seguir viendo juntos", expresó, dejando entrever que la dinámica entre ambos no cambiará de forma abrupta.

Baigorria también explicó que es natural que coincidan en distintos espacios de su rutina diaria, ya sea en su vivienda o en su lugar de trabajo. Según precisó, la situación la están manejando de manera privada y sin la presión de ofrecer detalles públicos sobre su vida personal.