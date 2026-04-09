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Alejandra Baigorria ARREMETE contra Onelia Molina tras filtración de conversación sobre Said: "No lo voy a permitir"

Alejandra Baigorria rompe su silencio, lanza advertencia a Onelia Molina y revela qué pasará con su relación con Said Palao.

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    Alejandra Baigorria ARREMETE contra Onelia Molina tras filtración de conversación sobre Said: "No lo voy a permitir"
    Alejandra mandó advertencia a Onelia. | Composición Wapa
    Alejandra Baigorria ARREMETE contra Onelia Molina tras filtración de conversación sobre Said: "No lo voy a permitir"

    La tensión en la farándula peruana suma un nuevo capítulo. Alejandra Baigorria decidió hablar sin filtros y enfrentar tanto los rumores sobre su relación con Said Palao como el conflicto que mantiene con Onelia Molina, luego de que una conversación privada terminara expuesta públicamente.

    En una entrevista con Amor y Fuego, la empresaria no solo dejó clara su incomodidad, sino que también lanzó un mensaje directo que no pasó desapercibido.

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    Alejandra Baigorria marca distancia y lanza advertencia

    El enfrentamiento entre Baigorria y Molina no es nuevo, pero volvió a intensificarse tras el polémico ampay en Argentina que involucró a sus respectivas parejas. En medio de ese contexto, la llamada ‘gringa de Gamarra’ decidió acercarse a la arequipeña para conversar en privado, en un intento por aclarar la situación.

    Sin embargo, todo cambió cuando detalles de ese diálogo terminaron siendo revelados en televisión, lo que generó la molestia de Alejandra.

    “Yo creo que, si hubo en algún momento una buena intención de mi parte, pues ahí está y se ve claramente cuáles fueron mis intenciones”, expresó, dejando entrever que su acercamiento fue genuino.

    Pero la empresaria fue más contundente al referirse a los límites que está dispuesta a poner en este conflicto:

    “Yo no tengo nada en contra de nadie, pero tampoco voy a permitir que pasen por encima de mí. Ya sabré tomar cuáles son mis medidas y qué cosas, con quién sí y con quién no”, afirmó con firmeza.

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    Su relación con Said Palao: una decisión en pausa

    Más allá del conflicto mediático, Alejandra también se refirió al momento que atraviesa su matrimonio con Said Palao, tras el escándalo que lo vinculó con modelos en Argentina.

    Lejos de apresurarse, dejó claro que está priorizando su bienestar emocional y que no tomará decisiones bajo presión.

    “La decisión la voy a tomar yo, me puedo demorar un año y nadie tiene por qué juzgarme. Estoy tranquila y haciendo las cosas a mi manera. Ya lo sabrán. Voy a tomar una decisión de acuerdo a cómo dicta mi corazón y lo que yo siento”, señaló.

    Por ahora, Baigorria se muestra firme, enfocada en sí misma y dispuesta a marcar sus propios tiempos, mientras la polémica sigue generando titulares.

    SOBRE EL AUTOR:
    Alejandra Baigorria ARREMETE contra Onelia Molina tras filtración de conversación sobre Said: "No lo voy a permitir"
    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Interesada en temas relacionados con moda, celebridades, estilo de vida, tendencias, coyuntura nacional, etc.

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