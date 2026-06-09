¿Keiko Fujimori o Roberto Sánchez? JNE confirma cuándo estarán los resultados oficiales de la SEGUNDA VUELTA

El JNE gestiona más de 1.000 actas observadas por errores o firmas ausentes, y estima que a mediados de julio se nombrará al nuevo presidente tras resolver apelaciones.

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) ha calculado que los resultados oficiales de la segunda vuelta presidencial se harán públicos en un plazo de 30 días. Según Jorge Valdivia, portavoz del organismo, esto está sujeto a cómo se resuelva la carga de trabajo en los jurados especiales.

"Esperamos que los resultados oficiales se anuncien alrededor de los 30 días, a mediados de julio, dependiendo de la cantidad de casos por resolver (...). Estimamos que esta proclamación de resultados oficiales sea posible a mediados de julio".

Actas en evaluación

La ONPE ha identificado 1.547 actas como observadas. El JNE ya ha recibido la mayoría de estas para digitalizarlas y completar los expedientes, un trabajo minucioso que requiere escanear cada acta para asegurar transparencia. Valdivia explicó que las actas se consideran observadas por motivos específicos.

"Las inconsistencias por errores materiales incluyen cinco casos principales: falta de firmas, omisión de datos, actas incompletas, ilegibilidad o errores aritméticos donde la suma de votos no coincide con el número de votantes".

A última hora del lunes, ya se habían resuelto 101 casos. La mayoría se corrigió rápidamente, pero 13 actas se someterán a un recuento físico en audiencias públicas desde el próximo viernes a las 10:00 a.m. en zonas como Lambayeque y Tambopata. El número de actas observadas podría aumentar debido a que la ONPE debe aún procesar unas 2.000 actas.

Un proceso más ágil que el anterior

Esta elección muestra un progreso más rápido que la primera vuelta, aliviando las preocupaciones ciudadanas. Valdivia mencionó que el trabajo inicial fue más extenso debido a que se votaba simultáneamente para cinco categorías: presidente, diputados, senadores nacionales y regionales, y representantes del Parlamento Andino.

"En total eran cinco elecciones (...) en las cuales se observaron más de 68,000 actas, duplicando las observadas en el 2021, con más de 5,000 actas sólo para presidenciales".