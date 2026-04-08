Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
Ocio - ¡SIN AGUA POR 13 HORAS! Sedapal confirma corte de servicio este 7 de abril: revisa AQUÍ las 11 zonas afectadas

Dolorosa partida: hijo de Gianella Neyra y Segundo Cernadas protagoniza triste despedida lejos del Perú

Salvador, hijo de Gianella Neyra y Segundo Cernadas, se despidió de Perú en medio de emotivas escenas para viajar a Nueva York, donde estudiará teatro musical.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    Dolorosa partida: hijo de Gianella Neyra y Segundo Cernadas protagoniza triste despedida lejos del Perú
    hijo de Gianella Neyra y Segundo Cernadas protagoniza triste despedida lejos del Perú
    Dolorosa partida: hijo de Gianella Neyra y Segundo Cernadas protagoniza triste despedida lejos del Perú

    El Aeropuerto Internacional Jorge Chávez fue el escenario de una despedida llena de emociones. Salvador, hijo mayor de Gianella Neyra y del actor argentino Segundo Cernadas, dejó el Perú para trasladarse a Estados Unidos, donde iniciará una etapa académica enfocada en teatro musical. La actriz compartió en sus redes sociales imágenes y mensajes sobre este momento, en el que estuvieron presentes familiares y amigos cercanos. El joven eligió Nueva York como destino para continuar su formación artística.

    La partida de Salvador marca el comienzo de una nueva etapa fuera de su país, una decisión respaldada y celebrada por su entorno más cercano. Durante la despedida, registrada en fotos y videos, se evidenció el apoyo de Cristian Rivero, actual pareja de Neyra, además de la presencia de varios amigos del joven. Entre ellos, resaltó el hijo de Rebeca Escribens, quien también compartió mensajes sobre la cercanía que mantiene con Salvador.

    wapa.pe

    PUEDES VER: Hija de Federico Salazar y Katia Condos deja mensaje que da que hablar tras escándalo del ampay de su papá: “Ser tan...”

    La familia lo acompañó hasta la zona de embarque. En las imágenes difundidas, Neyra aparece abrazando a su hijo, rodeada de maletas y mostrando gestos de cariño. La actriz expresó públicamente su orgullo por el camino elegido por su primogénito, quien recientemente participó en un taller de montaje de 'High School Musical', bajo la dirección de Deniss Dibós. Esta experiencia fue considerada por la familia como un paso clave en su desarrollo artístico.

    Gianella Neyra
    Gianella Neyra

    En una entrevista para América TV, Salvador destacó el respaldo de su madre al momento de decidir estudiar en el extranjero. “No siento nada de presión… siempre ha sido de ‘si te quieres dedicar a esto, con todo te apoyo’”, declaró el joven, cuyas palabras fueron difundidas por el medio. La libertad para elegir su camino fue señalada como un valor fundamental dentro de su familia.

    La actriz, reconocida por su trayectoria en televisión y cine, ha manifestado en diversas ocasiones su admiración por los logros de su hijo.

    A inicios de 2026, Gianella Neyra compartió un mensaje dedicado a Salvador durante las celebraciones de fin de año, recordando lo rápido que pasa el tiempo y el crecimiento de sus hijos. “Y en un abrir y cerrar de ojos la vida pasa así de rápido. Ayer lo tenía en mis brazos sin dormir... hoy bailamos juntos en la fiesta de Año Nuevo”, escribió en su cuenta oficial. Este tipo de publicaciones es habitual en la actriz, quien suele resaltar el orgullo y la admiración por sus hijos.

    El viaje de Salvador a Nueva York coincide con un momento de consolidación de su vocación artística. Su participación en montajes y talleres teatrales en Lima fue un antecedente importante para decidir especializarse en teatro musical. La ciudad estadounidense representa uno de los principales centros de formación y desarrollo en el ámbito escénico.

    El acompañamiento de figuras como el hijo de Rebeca Escribens refleja la red de apoyo y amistad que rodea al joven en esta nueva etapa.

    SOBRE EL AUTOR:
    Dolorosa partida: hijo de Gianella Neyra y Segundo Cernadas protagoniza triste despedida lejos del Perú
    Omar Moller

    Periodista especializado en actualidad, tendencias y entretenimiento. Editor web de Wapa.pe. Licenciado en Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Interesado en temas relacionados con farándula, celebridades, tendencias, coyuntura nacional, etc.

    Lo último en Wapa

    Hija de Federico Salazar y Katia Condos deja mensaje que da que hablar tras escándalo del ampay de su papá: “Ser tan...”

    Federico Salazar rompe su silencio y revela qué relación tiene con Érika Manrique tras ser captados juntos: "Hace mucho tiempo..."

    Magaly deja en shock al revelar lujoso gesto del novio de Alondra García Miró: "Él compró una casa para ella"

    Novia de Mark Vito rompe el silencio sobre su encuentro con Keiko Fujimori y revela cómo la trató: "Tenemos una..."

    Revelan quién es la mujer ampayada siendo muy cariñosa con Federico Salazar: ella rompe el silencio y revela si hay relación

    Lo más vistos en Farándula

    Karen Schwarz sorprende al anunciar su futuro en España junto a Ezio Oliva y sus hijas: “¿Estás lista, Europa?”

    Melissa Lobatón acusa de FRAUDE a ‘La Granja VIP’ y arremete contra Chávarri tras polémico resultado

    ¿Qué dijo Gino Assereto tras ser vinculado con el tiktoker Valentino Palacios? Exchico reality manda mensaje

    Querido conductor de TV muere sorpresivamente tras despedirse de su público en su último programa

    Esposa de Manolo Rojas se quiebra al recordar su última promesa antes de su fallecimiento: "Le dije que nunca me dejara sola"

    Ofertas

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 47.90
    Comprar

    La Bistecca

    ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

    PRECIO

    S/ 85.90
    Comprar

    Panini

    PREVENTA: Álbum + paquetón Panini FIFA Mundial 2026 - DELIVERY GRATIS (Asegura tu pedido)

    PRECIO

    S/ 49.90
    Comprar

    Farenet

    REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

    PRECIO

    S/ 84.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;