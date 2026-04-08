Salvador, hijo de Gianella Neyra y Segundo Cernadas , se despidió de Perú en medio de emotivas escenas para viajar a Nueva York, donde estudiará teatro musical.

El Aeropuerto Internacional Jorge Chávez fue el escenario de una despedida llena de emociones. Salvador, hijo mayor de Gianella Neyra y del actor argentino Segundo Cernadas, dejó el Perú para trasladarse a Estados Unidos, donde iniciará una etapa académica enfocada en teatro musical. La actriz compartió en sus redes sociales imágenes y mensajes sobre este momento, en el que estuvieron presentes familiares y amigos cercanos. El joven eligió Nueva York como destino para continuar su formación artística.

La partida de Salvador marca el comienzo de una nueva etapa fuera de su país, una decisión respaldada y celebrada por su entorno más cercano. Durante la despedida, registrada en fotos y videos, se evidenció el apoyo de Cristian Rivero, actual pareja de Neyra, además de la presencia de varios amigos del joven. Entre ellos, resaltó el hijo de Rebeca Escribens, quien también compartió mensajes sobre la cercanía que mantiene con Salvador.

La familia lo acompañó hasta la zona de embarque. En las imágenes difundidas, Neyra aparece abrazando a su hijo, rodeada de maletas y mostrando gestos de cariño. La actriz expresó públicamente su orgullo por el camino elegido por su primogénito, quien recientemente participó en un taller de montaje de 'High School Musical', bajo la dirección de Deniss Dibós. Esta experiencia fue considerada por la familia como un paso clave en su desarrollo artístico.

Gianella Neyra

En una entrevista para América TV, Salvador destacó el respaldo de su madre al momento de decidir estudiar en el extranjero. “No siento nada de presión… siempre ha sido de ‘si te quieres dedicar a esto, con todo te apoyo’”, declaró el joven, cuyas palabras fueron difundidas por el medio. La libertad para elegir su camino fue señalada como un valor fundamental dentro de su familia.

La actriz, reconocida por su trayectoria en televisión y cine, ha manifestado en diversas ocasiones su admiración por los logros de su hijo.

A inicios de 2026, Gianella Neyra compartió un mensaje dedicado a Salvador durante las celebraciones de fin de año, recordando lo rápido que pasa el tiempo y el crecimiento de sus hijos. “Y en un abrir y cerrar de ojos la vida pasa así de rápido. Ayer lo tenía en mis brazos sin dormir... hoy bailamos juntos en la fiesta de Año Nuevo”, escribió en su cuenta oficial. Este tipo de publicaciones es habitual en la actriz, quien suele resaltar el orgullo y la admiración por sus hijos.

El viaje de Salvador a Nueva York coincide con un momento de consolidación de su vocación artística. Su participación en montajes y talleres teatrales en Lima fue un antecedente importante para decidir especializarse en teatro musical. La ciudad estadounidense representa uno de los principales centros de formación y desarrollo en el ámbito escénico.