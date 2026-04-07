Hija de Federico Salazar y Katia Condos deja mensaje que da que hablar tras escándalo del ampay de su papá: “Ser tan...”Únete al canal de Whatsapp de Wapa
El nombre de Federico Salazar volvió a generar titulares tras la difusión de un ampay en televisión. Pero en medio de la controversia, quien también llamó la atención fue su hija, Tilsa Salazar, con una reacción inesperada en redes sociales.
Tilsa Salazar reaparece tras el ampay de su padre
El programa 'Magaly TV La Firme' mostró imágenes donde se observa al periodista junto a Erika Manrique, una mujer vinculada al entorno de la farándula, lo que rápidamente desató comentarios.
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Sin embargo, mientras el tema tomaba fuerza, Tilsa optó por no referirse directamente al escándalo. En su cuenta de Instagram, publicó una historia dedicada a una amiga por su cumpleaños, destacando lo importante que es en su vida.
“Gracias por ser tan divertida y alegrarme los ensayos y funciones (any kind function/cualquier tipo de función)”, escribió, en un mensaje que muchos interpretaron como una forma de mantenerse al margen de la polémica.
Erika Manrique aclara su relación con Federico Salazar
Tras la difusión del ampay, el programa de Magaly Medina contactó a Erika Manrique, quien decidió pronunciarse para evitar especulaciones.
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En sus declaraciones, dejó claro que no existe una relación sentimental con el periodista: “Yo vivo sola, yo no tengo a quien darle explicaciones de nada, por si acaso, soy una mujer libre y él también. Yo no tengo nada que ver con Federico en el caso de la separación con Katia”.
Así, mientras las imágenes siguen generando debate, las versiones de los involucrados apuntan a bajar el tono de la polémica.