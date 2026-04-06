Katia Condos habla por primera vez sobre su separación de Federico Salazar y admite que no esperaba atravesar esta situación. Conoce lo que reveló.

Katia Condos rompe su silencio y habla sobre el fin de su relación de 30 años con Federico. | Composición Wapa

Katia Condos rompe su silencio y habla sobre el fin de su relación de 30 años con Federico. | Composición Wapa

¡Rompe su silencio! Katia Condos habló por primera vez sobre el fin de su matrimonio de 30 años con Federico Salazar, una de las relaciones más sólidas del espectáculo peruano. Durante su participación en el pódcast de Cristian Rivero, la actriz se mostró sincera sobre esta nueva etapa de su vida. Además, sorprendió al calificar su historia con el periodista de América Televisión como “un éxito”, pese a la reciente y comentada separación.

Katia Condos habla por primera vez sobre su ruptura con Federico Salazar



Lejos de asumir un rol de víctima o hablar de fracaso, Katia Condos se refirió a su separación con serenidad y madurez: “Yo sé que ahora todo el mundo sabe que ya no estoy con Federico, después de treinta años, pero yo no puedo decir, por ejemplo, que ese ha sido un fracaso. Ha sido un matrimonio exitoso. Hemos construido algo maravilloso en treinta años”, declaró.

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En lugar de enfocarse en el dolor, resaltó el vínculo que formaron durante tres décadas y compartió una reflexión emotiva sobre este proceso. 'Estrellita para él y para mí porque construimos algo maravilloso', expresó, admitiendo además que nunca pensó atravesar una situación así: 'No me lo esperaba'.

Asimismo, recordó que antes de conocer a Federico Salazar no creía en relaciones duraderas ni en la posibilidad de ser amada tal como era: “Antes de él, yo no creía en las relaciones largas ni en que alguien pudiera amarme por como yo era; era superinsegura. Eso lo fui construyendo de a poquitos”, confesó.

En esa línea, al ser consultada por Cristian Rivero sobre cómo enfrenta los momentos difíciles, respondió con total honestidad: 'No, no lucho con no derrumbarme... Creo que siempre he tenido como un pulso hacia la vida y también si hay el día que digo hoy día con la sábana hasta acá comiendo canchita, viendo televisión, también me lo permito', dejando ver que también se permite sentirse vulnerable.

Katia y Federico priorizan a su familia pese a separación