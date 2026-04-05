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Hija de Katia Condos y Federico Salazar debuta en el cine junto a su madre y sorprende a todos

Tilsa Salazar, hija de Katia Condos, debuta en el cine tras sorprender en un casting y actuará junto a su madre en una nueva película.

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    Hija de Katia Condos y Federico Salazar debuta en el cine junto a su madre y sorprende a todos
    Tilsa Salazar Condos tiene 22 años y pronto debutará en película. | Composición Wapa
    Hija de Katia Condos y Federico Salazar debuta en el cine junto a su madre y sorprende a todos

    El talento parece correr en la familia. La hija mayor de Katia Condos y Federico Salazar está lista para dar un salto importante: debutar en el cine y nada menos que bajo la producción de su propia madre.

    Tilsa Salazar sorprende y logra su primer papel en cine

    Lo que comenzó como un simple ejercicio de aprendizaje terminó convirtiéndose en una gran oportunidad para Tilsa Salazar. Según reveló Katia Condos en una entrevista con Cristian Rivero, la joven decidió presentarse a un casting con la intención de ganar experiencia, pero terminó conquistando al equipo creativo.

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    Durante la conversación, la actriz no dudó en destacar las habilidades artísticas de su hija mayor: “Es súper artista; es bailarina. Creo que es una actriz nata”, manifestó.

    La propia Condos explicó que fue ella quien impulsó a Tilsa a audicionar, aunque sin expectativas de que obtuviera el rol, debido a su corta trayectoria frente a cámaras.

    “Para la película que voy a hacer en abril… Ella ha empezado a hacer algunos castings, algún curso de actuación. Está viendo si amplía su rubro. Entonces, le digo: ‘Reina, como soy productora de la película, voy a pedir permiso para que hagas casting de uno de los personajes, pero no para que lo hagas porque todavía te falta experiencia... las cámaras y todo’”, recordó.

    El casting que cambió todo

    Lejos de cualquier favoritismo, Katia prefirió mantenerse al margen al evaluar el desempeño de su hija. Sin embargo, la reacción del equipo fue determinante.

    “Hace el casting. Yo la veo y a mí me pareció que estaba muy bien. Me gustó un montón, pero soy la mamá. No voy a opinar al respecto. Pero resulta que a Ani, la directora, y a Raúl Zuazo, que es el asistente de dirección, les encantó. Entonces, Tilsa ha sido escogida para el personaje. Va a hacer de la enamorada de mi hijo (en la ficción). ¿Puedes creerlo?”, contó emocionada.

    El proyecto, que sería la película 'No tan viuda', está dirigido por Ani Alva Helfer y contará con la participación de reconocidos actores como Jorge Aravena y Carlos Carlín.

    Madre e hija juntas en pantalla

    Más allá del logro profesional, lo que más entusiasma a Katia es la posibilidad de compartir escena con su hija por primera vez en una producción cinematográfica.

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    “Estoy súper emocionada”, confesó, dejando ver que este proyecto no solo marca el inicio de la carrera actoral de Tilsa, sino también un momento especial en su vida personal.

    Con este debut, la joven no solo hereda el talento artístico de su familia, sino que empieza a escribir su propia historia dentro de la industria del entretenimiento peruano.

    SOBRE EL AUTOR:
    Hija de Katia Condos y Federico Salazar debuta en el cine junto a su madre y sorprende a todos
    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Interesada en temas relacionados con moda, celebridades, estilo de vida, tendencias, coyuntura nacional, etc.

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