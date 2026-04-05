Durante la más reciente gala de La Granja VIP Perú , Melissa Klug reveló que Pamela habría mantenido un romance con Diego Chávarri , basándose en información proporcionada por Christian Cueva.

La gala de eliminación de La Granja VIP Perú estuvo marcada por uno de los episodios más polémicos y encendidos la noche del 4 de abril. El ambiente se tensó cuando la conductora Ethel Pozo puso en aprietos a Melissa Klug al pedirle que revelara con cuál de los participantes Pamela López habría tenido una relación.

Sin dudarlo, la empresaria mencionó a Diego Chávarri, lo que provocó una inmediata ola de reacciones tanto dentro del reality como en redes sociales.

Melissa Klug confesó que Cueva se lo dijo

Ante la insistencia de Ethel Pozo, Melissa Klug lanzó una fuerte declaración: “Hace un año y medio que viene sentándose en todos los programas hablando solamente de mí. Y el papá de sus hijos, pues me contó un montón de personas que habían estado con ella. Es más, él mismo lo sacó en sus historias de Instagram. Y como ella también se sentó a decir que él le contó, a mí también me contó que tuvo algo con alguien en este reality ”, expresó en plena transmisión.

Luego, soltó la frase que encendió la polémica: “Me dijo con Diego, él me contó esto”, generando sorpresa inmediata entre los participantes, en especial en Diego Chávarri, quien fue consultado en el acto por la conductora sobre la veracidad de lo dicho.

Diego Chávarri niega romance con Pamela López

Notoriamente incómodo, Diego Chávarri rechazó de forma categórica cualquier vínculo sentimental con Pamela López.

“Si vamos a decir cosas que a mí me contaron, entonces yo puedo dejar acá a un montón de gente mal. Yo creo que si uno habla, por más que te hayan contado, tiene que tener las pruebas suficientes o que te avalen, ¿no? Porque yo, como te digo y repito, y a todo el mundo, toda la gente que nos está viendo, yo he venido a conocer a Paul y a Pamela aquí. Ni siquiera me las he cruzado en algún trabajo nunca", respondió el exfutbolista, buscando calmar la situación ante la atención de sus compañeros.