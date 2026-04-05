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Novia de Mark Vito rompe el silencio sobre su encuentro con Keiko Fujimori y revela cómo la trató: "Tenemos una..."

Leslie Echavarrí, novia de Mark Vito, sorprende al revelar su encuentro con Keiko Fujimori y contar detalles de la conversación que sostuvieron.

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    Novia de Mark Vito rompe el silencio sobre su encuentro con Keiko Fujimori y revela cómo la trató: "Tenemos una..."
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    Novia de Mark Vito rompe el silencio sobre su encuentro con Keiko Fujimori y revela cómo la trató: "Tenemos una..."

    ¡Inesperado! Novia de Mark Vito, Leslie Echavarrí, ha causado gran sorpresa al revelar por primera vez que se reunió con Keiko Fujimori. La joven contó que durante el encuentro sostuvieron una conversación importante que dejó a muchos impresionados. Mientras Mark Vito da de qué hablar en ‘La Granja VIP’ con comentarios sobre su exesposa, Leslie aporta un giro inesperado al tema, dejando claro que su reunión con la política tuvo momentos reveladores e impactantes.

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    Novia de Mark Vito admite que tuvo una conversación con Keiko Fujimori

    En el podcast ‘Deysi te prende’ conducido por Deysi Araujo, Leslie Echavarrí fue la invitada especial y aprovechó para hablar sobre su relación con Mark Vito, asegurando que es estable. Sin embargo, sorprendió al revelar que se reunió con Keiko Fujimori antes de un viaje que realizaría junto a la hija del influencer estadounidense.

    Tenemos una relación cordial, la verdad. Yo con la exesposa de Mark estoy muy agradecida porque viajamos con la hijita mayor Mark, con la que me llevo muy bien, y conversamos con Mark y le dije: “Oye, si vamos a viajar con tu hija primero quisiera saber si tu exesposa está de acuerdo”’, contó en un inicio.

    Ellas (las hijas de Mark) tienen su mamá y su papá. Viéndolo como dos seres normales, me recibió con una sonrisa y me dijo: “Esta es mi hija mayor, esta es mi hija menor”. Me dio consejos incluso’, añadió Leslie Echavarrí.

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    Mark Vito revela cómo era su relación privada con Keiko Fujimori

    Días atrás, en ‘La Granja VIP’, Mark Vito habló sobre su relación con su exesposa, Keiko Fujimori, durante una conversación con la modelo Gabriela Herrera. Comentó que su relación privada fue “normal”, aunque Gabriela notó la diferencia de personalidades entre ambos: él enérgico y ella más seria. Mark Vito explicó que, pese a que en casa disfrutaban de momentos divertidos y llenos de complicidad, en público debía ser cuidadoso.

    ‘Ella es la lideresa de un partido político, pero en casa era completamente distinta, nos hacíamos reír mutuamente. Fuera de casa, siempre me cuidaba para no hacer algo que pudiera afectarla políticamente’, relató.

    SOBRE EL AUTOR:
    Novia de Mark Vito rompe el silencio sobre su encuentro con Keiko Fujimori y revela cómo la trató: "Tenemos una..."
    Nycole Matheus

    Redactora web para la sección Moda y Belleza de la Revista Wapa. Bachiller en Comunicación y Periodismo por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), periodista, conductora y locutora. Interesada en temas relacionados al ámbito social, cultural y moda.

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