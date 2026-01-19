La candidata presidencial habló sobre su relación con el actor, resaltó la amistad que los une y admitió sin rodeos que le parece atractivo.

Keiko Fujimori volvió a colocarse en el centro de la atención mediática, esta vez por declaraciones alejadas del escenario político. La lideresa de Fuerza Popular decidió referirse con franqueza a los rumores que la vincularon sentimentalmente con el actor Gabriel Calvo, aclarando la naturaleza de su relación y explicando la cercanía que ambos mostraron públicamente. Además, habló sobre su presente emocional, su situación sentimental actual y cómo afronta esta etapa de su vida sin compromisos formales.

Keiko Fujimori se sincera sobre Gabriel Calvo

La relación entre Keiko Fujimori y Gabriel Calvo pasó a ser un tema frecuente en redes sociales y espacios de espectáculos tras diversas apariciones públicas, momentos de cercanía y coincidencias que despertaron el interés del público.

Mediante una entrevista concedida a Trome, la excandidata presidencial fue consultada de manera directa y se mostró enfática al explicar la naturaleza del vínculo: “Gabriel y yo somos amigos, además tenemos varias coincidencias, hemos hecho triatlón, nos gusta la cocina y él está haciendo una obra de teatro ‘El primer damo’. Somos solamente amigos, pero muy buenos amigos”.

La lideresa política señaló que la cercanía fue exagerada por algunos sectores y negó que exista un vínculo sentimental. Para Fujimori, la cobertura mediática sobredimensionó gestos cotidianos propios de una simple amistad.

Más allá de negar un romance, Keiko Fujimori no esquivó una pregunta que terminó generando titulares. Al ser consultada sobre si sintió atracción por Gabriel Calvo, respondió con franqueza: “Me parece guapo, eso lo voy a reconocer”. La declaración, expresada con naturalidad, fue leída como una muestra de sinceridad poco habitual en sus intervenciones públicas.

Keiko Fujimori habla sobre su situación sentimental

En otro tramo de la entrevista, Fujimori se refirió a su panorama sentimental actual. Al ser consultada sobre si mantiene una relación, respondió de forma directa: “No, todavía”, dejando en claro que no tiene una pareja formal.

También comentó que ha vuelto a aceptar invitaciones para salir y compartir, aunque sin que ello derive en compromisos: “Cuando me han invitado a salir, ahora acepto las invitaciones. Pero nada de eso se ha concretado en algo formal. Así es que no, estoy soltera y contenta”.