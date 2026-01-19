Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
ES OFICIAL | Banco de la Nación confirmó el cronograma de pagos del Bono Escolaridad 2026: Fechas y beneficiados

Keiko Fujimori rompe su silencio y habla de su cercanía con el actor Gabriel Calvo: "Me parece guapo, él y yo somos…”"

La candidata presidencial habló sobre su relación con el actor, resaltó la amistad que los une y admitió sin rodeos que le parece atractivo.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    Keiko Fujimori rompe su silencio y habla de su cercanía con el actor Gabriel Calvo: "Me parece guapo, él y yo somos…”"
    Keiko Fujimori aclara su relación con Gabriel Calvo y le dedica elogios. | Composición Wapa
    Keiko Fujimori rompe su silencio y habla de su cercanía con el actor Gabriel Calvo: "Me parece guapo, él y yo somos…”"

    Keiko Fujimori volvió a colocarse en el centro de la atención mediática, esta vez por declaraciones alejadas del escenario político. La lideresa de Fuerza Popular decidió referirse con franqueza a los rumores que la vincularon sentimentalmente con el actor Gabriel Calvo, aclarando la naturaleza de su relación y explicando la cercanía que ambos mostraron públicamente. Además, habló sobre su presente emocional, su situación sentimental actual y cómo afronta esta etapa de su vida sin compromisos formales.

    wapa.pe

    LEE MÁS: Keiko Fujimori revela el verdadero motivo del fin de su matrimonio con Mark Vito: “Vamos a ponerlo en una frase simple y sencilla..."

    Keiko Fujimori se sincera sobre Gabriel Calvo

    La relación entre Keiko Fujimori y Gabriel Calvo pasó a ser un tema frecuente en redes sociales y espacios de espectáculos tras diversas apariciones públicas, momentos de cercanía y coincidencias que despertaron el interés del público.

    Mediante una entrevista concedida a Trome, la excandidata presidencial fue consultada de manera directa y se mostró enfática al explicar la naturaleza del vínculo: “Gabriel y yo somos amigos, además tenemos varias coincidencias, hemos hecho triatlón, nos gusta la cocina y él está haciendo una obra de teatro ‘El primer damo’. Somos solamente amigos, pero muy buenos amigos”.

    La lideresa política señaló que la cercanía fue exagerada por algunos sectores y negó que exista un vínculo sentimental. Para Fujimori, la cobertura mediática sobredimensionó gestos cotidianos propios de una simple amistad.

    Más allá de negar un romance, Keiko Fujimori no esquivó una pregunta que terminó generando titulares. Al ser consultada sobre si sintió atracción por Gabriel Calvo, respondió con franqueza: “Me parece guapo, eso lo voy a reconocer”. La declaración, expresada con naturalidad, fue leída como una muestra de sinceridad poco habitual en sus intervenciones públicas.

    wapa.pe

    TAMBIÉN LEE: Armonía 10 de Walther Lozada lanzó potente comunicado tras atentado a su bus en Trujillo: “Condenamos los actos de violencia”

    Keiko Fujimori habla sobre su situación sentimental

    En otro tramo de la entrevista, Fujimori se refirió a su panorama sentimental actual. Al ser consultada sobre si mantiene una relación, respondió de forma directa: “No, todavía”, dejando en claro que no tiene una pareja formal.

    También comentó que ha vuelto a aceptar invitaciones para salir y compartir, aunque sin que ello derive en compromisos: “Cuando me han invitado a salir, ahora acepto las invitaciones. Pero nada de eso se ha concretado en algo formal. Así es que no, estoy soltera y contenta”.

    Finalmente, Keiko reaccionó con humor ante la expresión “choque y fuga” al hablar de algunas citas, y bromeó entre risas: “Todavía no ha habido choque, ja, ja, ja”.

    SOBRE EL AUTOR:
    Keiko Fujimori rompe su silencio y habla de su cercanía con el actor Gabriel Calvo: "Me parece guapo, él y yo somos…”"
    Nycole Matheus

    Redactora web para la sección Moda y Belleza de la Revista Wapa. Bachiller en Comunicación y Periodismo por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), periodista, conductora y locutora. Interesada en temas relacionados al ámbito social, cultural y moda.

    Lo último en Wapa

    Keiko Fujimori revela el verdadero motivo del fin de su matrimonio con Mark Vito: “Vamos a ponerlo en una frase simple y sencilla..."

    Melissa Paredes hace impensada COMPARACIÓN entre Rodrigo Cuba con Anthony Aranda con: “Nunca había tenido…”

    ‘Echan’ a Paul Michael de restaurante y Pamela López tuvo POLÉMICA reacción: “El desperdicio”

    Bryan Torres toma drástica decisión tras denuncia por agresión: esto hizo la pareja de Samahara

    ¿Indirecta para Edison Flores? Ana Siucho enciende especulaciones con reflexión sobre la crianza: “No tienes tiempo”

    Lo más vistos en Farándula

    Janet Barboza: tras quedarse dormida en el aeropuerto, usuarios la confunden con Eliane Karp

    ¿Cuántos hijos tiene Verónica Alcalá, la madre de Alejandra Baigorria y quiénes son los padres?

    Samahara Lobatón reaparece facturando en redes tras revelarse agresión de Bryan Torres: “Gente seria e interesada, no sapos”

    La radical transformación de vida de Malú Costa: De ser protagonista de ampays y ser detenida por años a desaparecer para siempre

    No creerás la impactante respuesta de Brunella Horna tras ser consultada sobre los hijos de Richard Acuña

    Ofertas

    La Bistecca

    ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

    PRECIO

    S/ 85.90
    Comprar

    Cuponidad Productos

    WOK Loreto 28 cm TRAMONTINA antiadherente Starflon Max + tapa. INCLUYE DELIVERY!

    PRECIO

    S/ 106.90
    Comprar

    Benya Spa

    Limpieza facial profunda + peeling punta de diamante y más

    PRECIO

    S/ 14.90
    Comprar

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 47.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;