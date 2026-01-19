Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
Corte de agua este 18 y 19 de enero en cinco distritos: Sedapal anuncia horarios y zonas afectadas

Armonía 10 de Walther Lozada lanzó potente comunicado tras atentado a su bus en Trujillo: “Condenamos los actos de violencia”

Explosión daña el bus de Armonía 10 en Trujillo. La orquesta confirma atentado, Marisol se solidariza y salen a la luz amenazas previas.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    Armonía 10 de Walther Lozada lanzó potente comunicado tras atentado a su bus en Trujillo: “Condenamos los actos de violencia”
    La agrupación no se quedó callada y publicó un contundente comunicado. | Composición Wapa
    Armonía 10 de Walther Lozada lanzó potente comunicado tras atentado a su bus en Trujillo: “Condenamos los actos de violencia”

    Una fuerte explosión registrada en la madrugada de este lunes volvió a encender las alarmas en Trujillo y puso nuevamente en riesgo a Armonía 10, una de las orquestas más emblemáticas del país. El atentado afectó directamente al bus de la agrupación liderada por Walther Lozada, generando daños materiales y temor entre los vecinos de la urbanización El Golf.

    El hecho ocurrió poco después de las 2:00 a. m., en los exteriores del local Monasterio, cuando la unidad de transporte de la orquesta se encontraba estacionada. Aunque no se reportaron personas heridas ni víctimas mortales, la detonación causó gran conmoción en la zona y motivó la intervención inmediata de la Policía.

    wapa.pe

    LEE MÁS: Armonía 10 sufre nuevo atentado en Trujillo: explosivo dañó el bus de la orquesta

    Armonía 10 confirma atentado y emite contundente pronunciamiento

    Horas después del incidente, la propia agrupación confirmó el ataque a través de un comunicado difundido en sus redes sociales, donde aclaró la situación de sus integrantes y condenó lo ocurrido.

    “La Orquesta Armonía 10 de Walther Lozada informa que fue víctima de un atentado en la ciudad de Trujillo, el cual solo ocasionó daños materiales, sin registrarse heridos ni víctimas humanas”, señaló el grupo, buscando llevar tranquilidad a sus seguidores.

    wapa.pe

    En el mismo mensaje, la orquesta expresó su preocupación por la creciente inseguridad que afecta no solo al sector musical, sino a diversos rubros del país. “Condenamos firmemente estos actos de violencia y hacemos un llamado al Gobierno y a las autoridades para que tomen acciones inmediatas frente a la creciente inseguridad que afecta a diversos sectores del país. Agradecemos las muestras de solidaridad recibidas”, añadieron.

    Hasta el momento, no se ha informado sobre personas detenidas ni avances oficiales en las investigaciones, lo que ha incrementado la inquietud entre artistas y empresarios del espectáculo.

    wapa.pe

    Marisol alza la voz y expone el temor que vive el gremio musical

    Una de las primeras figuras en pronunciarse tras el atentado fue Marisol, quien utilizó sus redes sociales para expresar su respaldo a la orquesta y cuestionar la falta de respuestas frente a la violencia.

    “A través de este medio quiero solidarizarme con mis hermanos y amigos de Armonía 10 de Walther Lozada, quienes fueron víctimas de un atentado en Trujillo mientras trabajaban”, escribió la cantante.

    La cantante Marisol también se pronunció tras nuevo atentado contra el grupo Armonía 10. Fuente: Captura de IG
    La cantante Marisol también se pronunció tras nuevo atentado contra el grupo Armonía 10. Fuente: Captura de IG

    Visiblemente indignada, también lanzó un duro mensaje sobre la inseguridad que atraviesa el país: “Hasta cuándo vamos a vivir así, viendo como cada día la delincuencia se apodera de nuestro país y las autoridades sin hacer nada”.

    Finalmente, Marisol confesó el miedo constante con el que conviven los artistas cada vez que salen a cumplir una presentación. “Vivimos con el miedo de salir a trabajar y no saber si volvemos a casa. Estamos con ustedes”, concluyó.

    Amenazas previas y un historial de extorsiones

    Este nuevo atentado no es un hecho aislado. En marzo de 2025, tras el asesinato del cantante Paul Flores, conocido como ‘El Russo’, el mánager de la agrupación, Agustín Távara, reveló que las amenazas contra Armonía 10 se intensificaron.

    Según relató, el 16 de marzo recibieron un mensaje que advertía: “Te escribe el mostro, sabes que tu agrupación ya no va a ser la misma de antes, te vas a seguir lamentando porque voy a matar a otro cantante saliendo de su casa”.

    wapa.pe

    NO TE PIERDAS: Melissa Paredes hace impensada COMPARACIÓN entre Rodrigo Cuba con Anthony Aranda con: “Nunca había tenido…”

    Un día después, otro mensaje elevó el nivel de intimidación. El remitente se atribuyó el crimen de Flores y exigió dinero para cesar los ataques: “70 mil soles y una fecha por mes”. El texto concluía con una amenaza directa: “Evita que siga matando a tus cantantes y alinéate al cien conmigo”.

    Incluso, en la madrugada del 18 de marzo, un presunto integrante de “Los Injertos del Cono Norte” envió un nuevo mensaje acompañado de un video del ataque al bus de la orquesta, advirtiendo: “Mira lo que acaba de pasar”, y anticipando más muertes si no se retomaba el diálogo.

    Estos antecedentes confirman que Armonía 10 ya venía siendo blanco de extorsiones sistemáticas, reflejando el grave escenario de inseguridad en el que trabajan los músicos de cumbia en el Perú.

    SOBRE EL AUTOR:
    Armonía 10 de Walther Lozada lanzó potente comunicado tras atentado a su bus en Trujillo: “Condenamos los actos de violencia”
    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Interesada en temas relacionados con moda, celebridades, estilo de vida, tendencias, coyuntura nacional, etc.

    Lo último en Wapa

    Keiko Fujimori revela el verdadero motivo del fin de su matrimonio con Mark Vito: “Vamos a ponerlo en una frase simple y sencilla..."

    Melissa Paredes hace impensada COMPARACIÓN entre Rodrigo Cuba con Anthony Aranda con: “Nunca había tenido…”

    Pamela López difunde cuánto ganaba Christian Cueva mensualmente en Arabia Saudita y deja con la boca abierta a ‘Peluchín’

    Bryan Torres toma drástica decisión tras denuncia por agresión: esto hizo la pareja de Samahara

    Hija mayor de Christian Domínguez reacciona tras demanda de su padre contra Melany Martínez: "¿Qué es esto? ¿Qué está pasando?"

    Lo más vistos en Farándula

    Melissa Klug reacciona con indignación al ver que Bryan Torres sigue cantando tras agredir a Samahara: “Está de lo más normal”

    Exchico reality y expareja de Paloma Fiuza fue operado de emergencia tras ser detectado con un bulto en el cuello

    El radical cambio de vida de Jhoan Mendoza, el famoso Chacaloncito Jr. que desapareció de la TV

    Hija mayor de Pamela López confronta a la hija de Christian Cueva con impensada pregunta: "¿Aportaste en algo? ¿Qué hiciste?"

    Pamela Franco habría encontrado chats de Cueva con mujer más joven que ella y lo enfrenta: "No es la primera vez"

    Ofertas

    La Bistecca

    ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

    PRECIO

    S/ 85.90
    Comprar

    Cuponidad Productos

    WOK Loreto 28 cm TRAMONTINA antiadherente Starflon Max + tapa. INCLUYE DELIVERY!

    PRECIO

    S/ 106.90
    Comprar

    Benya Spa

    Limpieza facial profunda + peeling punta de diamante y más

    PRECIO

    S/ 14.90
    Comprar

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 47.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;