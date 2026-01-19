Armonía 10 de Walther Lozada lanzó potente comunicado tras atentado a su bus en Trujillo: “Condenamos los actos de violencia”

Explosión daña el bus de Armonía 10 en Trujillo. La orquesta confirma atentado, Marisol se solidariza y salen a la luz amenazas previas.

La agrupación no se quedó callada y publicó un contundente comunicado. | Composición Wapa

Una fuerte explosión registrada en la madrugada de este lunes volvió a encender las alarmas en Trujillo y puso nuevamente en riesgo a Armonía 10, una de las orquestas más emblemáticas del país. El atentado afectó directamente al bus de la agrupación liderada por Walther Lozada, generando daños materiales y temor entre los vecinos de la urbanización El Golf.

El hecho ocurrió poco después de las 2:00 a. m., en los exteriores del local Monasterio, cuando la unidad de transporte de la orquesta se encontraba estacionada. Aunque no se reportaron personas heridas ni víctimas mortales, la detonación causó gran conmoción en la zona y motivó la intervención inmediata de la Policía.

Armonía 10 confirma atentado y emite contundente pronunciamiento

Horas después del incidente, la propia agrupación confirmó el ataque a través de un comunicado difundido en sus redes sociales, donde aclaró la situación de sus integrantes y condenó lo ocurrido.

“La Orquesta Armonía 10 de Walther Lozada informa que fue víctima de un atentado en la ciudad de Trujillo, el cual solo ocasionó daños materiales, sin registrarse heridos ni víctimas humanas”, señaló el grupo, buscando llevar tranquilidad a sus seguidores.

En el mismo mensaje, la orquesta expresó su preocupación por la creciente inseguridad que afecta no solo al sector musical, sino a diversos rubros del país. “Condenamos firmemente estos actos de violencia y hacemos un llamado al Gobierno y a las autoridades para que tomen acciones inmediatas frente a la creciente inseguridad que afecta a diversos sectores del país. Agradecemos las muestras de solidaridad recibidas”, añadieron.

Hasta el momento, no se ha informado sobre personas detenidas ni avances oficiales en las investigaciones, lo que ha incrementado la inquietud entre artistas y empresarios del espectáculo.

Marisol alza la voz y expone el temor que vive el gremio musical

Una de las primeras figuras en pronunciarse tras el atentado fue Marisol, quien utilizó sus redes sociales para expresar su respaldo a la orquesta y cuestionar la falta de respuestas frente a la violencia.

“A través de este medio quiero solidarizarme con mis hermanos y amigos de Armonía 10 de Walther Lozada, quienes fueron víctimas de un atentado en Trujillo mientras trabajaban”, escribió la cantante.

La cantante Marisol también se pronunció tras nuevo atentado contra el grupo Armonía 10. Fuente: Captura de IG

Visiblemente indignada, también lanzó un duro mensaje sobre la inseguridad que atraviesa el país: “Hasta cuándo vamos a vivir así, viendo como cada día la delincuencia se apodera de nuestro país y las autoridades sin hacer nada”.

Finalmente, Marisol confesó el miedo constante con el que conviven los artistas cada vez que salen a cumplir una presentación. “Vivimos con el miedo de salir a trabajar y no saber si volvemos a casa. Estamos con ustedes”, concluyó.

Amenazas previas y un historial de extorsiones

Este nuevo atentado no es un hecho aislado. En marzo de 2025, tras el asesinato del cantante Paul Flores, conocido como ‘El Russo’, el mánager de la agrupación, Agustín Távara, reveló que las amenazas contra Armonía 10 se intensificaron.

Según relató, el 16 de marzo recibieron un mensaje que advertía: “Te escribe el mostro, sabes que tu agrupación ya no va a ser la misma de antes, te vas a seguir lamentando porque voy a matar a otro cantante saliendo de su casa”.

Un día después, otro mensaje elevó el nivel de intimidación. El remitente se atribuyó el crimen de Flores y exigió dinero para cesar los ataques: “70 mil soles y una fecha por mes”. El texto concluía con una amenaza directa: “Evita que siga matando a tus cantantes y alinéate al cien conmigo”.

Incluso, en la madrugada del 18 de marzo, un presunto integrante de “Los Injertos del Cono Norte” envió un nuevo mensaje acompañado de un video del ataque al bus de la orquesta, advirtiendo: “Mira lo que acaba de pasar”, y anticipando más muertes si no se retomaba el diálogo.