La agrupación Armonía 10 vivió un nuevo atentado con explosivos contra su bus en Trujillo, reaviva la alarma por la violencia y extorsión que golpean a la cumbia peruana.

El bus de la agrupación Armonía 10 fue atacado con un explosivo. | Composición Wapa

La violencia ligada a la extorsión vuelve a sacudir al mundo de la cumbia. La madrugada de este lunes 19 de enero, una fuerte explosión generó pánico en Trujillo y volvió a poner en riesgo a Armonía 10, una de las orquestas más representativas del país, liderada por Walther Lozada.

El atentado se registró poco después de las 2:00 a. m. en los exteriores del local Monasterio, ubicado en la urbanización El Golf. Según los primeros reportes, el blanco del ataque habría sido el bus oficial de la agrupación, que se encontraba estacionado en la zona al momento de la detonación.

Explosión dañó el bus de la orquesta en Trujillo

La onda expansiva alertó a vecinos y transeúntes, quienes dieron aviso inmediato a las autoridades. Agentes de la Policía Nacional del Perú llegaron al lugar para acordonar el área y dar inicio a las investigaciones correspondientes.

Si bien hasta el cierre de esta nota no se ha confirmado la existencia de personas heridas, sí se reportaron daños materiales en el vehículo de la agrupación. De acuerdo con información preliminar, ningún integrante de Armonía 10 se encontraba dentro del bus al momento del ataque, lo que evitó consecuencias fatales.

El atentado ocurre en un contexto marcado por reiteradas denuncias de extorsión contra la orquesta, un problema que desde hace años afecta a músicos, promotores y empresas de transporte en distintas regiones del país.

Armonía 10 y una preocupante seguidilla de atentados

Este nuevo episodio se suma a una cadena de hechos violentos que han golpeado a la agrupación en los últimos años. En diciembre de 2024, el bus de Armonía 10 fue atacado a balazos cuando estaba estacionado frente a un hotel en la avenida Tomás Valle, en el Callao, a solo una cuadra de una comisaría. En esa ocasión, los músicos se encontraban hospedados y no hubo víctimas, pero el mensaje intimidatorio fue evidente.

La situación alcanzó un punto crítico el 17 de marzo de 2025, cuando Paul Flores, cantante de 39 años e integrante de la orquesta, fue asesinado tras un concierto en Lima. Sujetos armados interceptaron el bus de la banda y dispararon en varias ocasiones, impactando mortalmente al vocalista. El crimen conmocionó al país y visibilizó la grave vulnerabilidad que enfrentan los artistas.

Tras ese asesinato, la agrupación denunció públicamente amenazas constantes y exigencias económicas vinculadas al cobro de “cupos”, una modalidad criminal que condiciona el derecho a trabajar bajo amenazas de muerte.

Investigación en marcha y creciente preocupación por la inseguridad

Hasta el momento, la Policía no ha precisado qué tipo de explosivo fue utilizado ni ha confirmado si este atentado guarda relación directa con las extorsiones denunciadas previamente. Las autoridades indicaron que se revisan cámaras de seguridad y se recogen testimonios para esclarecer lo ocurrido.

Desde el entorno de Armonía 10 aún no se ha emitido un pronunciamiento oficial, aunque fuentes cercanas señalaron que la agrupación evalúa las garantías necesarias para continuar con sus presentaciones.