Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
Corte de agua este 18 y 19 de enero en cinco distritos: Sedapal anuncia horarios y zonas afectadas

Armonía 10 sufre nuevo atentado en Trujillo: explosivo dañó el bus de la orquesta

La agrupación Armonía 10 vivió un nuevo atentado con explosivos contra su bus en Trujillo, reaviva la alarma por la violencia y extorsión que golpean a la cumbia peruana.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    Armonía 10 sufre nuevo atentado en Trujillo: explosivo dañó el bus de la orquesta
    El bus de la agrupación Armonía 10 fue atacado con un explosivo. | Composición Wapa
    Armonía 10 sufre nuevo atentado en Trujillo: explosivo dañó el bus de la orquesta

    La violencia ligada a la extorsión vuelve a sacudir al mundo de la cumbia. La madrugada de este lunes 19 de enero, una fuerte explosión generó pánico en Trujillo y volvió a poner en riesgo a Armonía 10, una de las orquestas más representativas del país, liderada por Walther Lozada.

    El atentado se registró poco después de las 2:00 a. m. en los exteriores del local Monasterio, ubicado en la urbanización El Golf. Según los primeros reportes, el blanco del ataque habría sido el bus oficial de la agrupación, que se encontraba estacionado en la zona al momento de la detonación.

    wapa.pe

    LEE MÁS: Bryan Torres toma drástica decisión tras denuncia por agresión: esto hizo la pareja de Samahara

    Explosión dañó el bus de la orquesta en Trujillo

    La onda expansiva alertó a vecinos y transeúntes, quienes dieron aviso inmediato a las autoridades. Agentes de la Policía Nacional del Perú llegaron al lugar para acordonar el área y dar inicio a las investigaciones correspondientes.

    Si bien hasta el cierre de esta nota no se ha confirmado la existencia de personas heridas, sí se reportaron daños materiales en el vehículo de la agrupación. De acuerdo con información preliminar, ningún integrante de Armonía 10 se encontraba dentro del bus al momento del ataque, lo que evitó consecuencias fatales.

    El atentado ocurre en un contexto marcado por reiteradas denuncias de extorsión contra la orquesta, un problema que desde hace años afecta a músicos, promotores y empresas de transporte en distintas regiones del país.

    Armonía 10 y una preocupante seguidilla de atentados

    Este nuevo episodio se suma a una cadena de hechos violentos que han golpeado a la agrupación en los últimos años. En diciembre de 2024, el bus de Armonía 10 fue atacado a balazos cuando estaba estacionado frente a un hotel en la avenida Tomás Valle, en el Callao, a solo una cuadra de una comisaría. En esa ocasión, los músicos se encontraban hospedados y no hubo víctimas, pero el mensaje intimidatorio fue evidente.

    La situación alcanzó un punto crítico el 17 de marzo de 2025, cuando Paul Flores, cantante de 39 años e integrante de la orquesta, fue asesinado tras un concierto en Lima. Sujetos armados interceptaron el bus de la banda y dispararon en varias ocasiones, impactando mortalmente al vocalista. El crimen conmocionó al país y visibilizó la grave vulnerabilidad que enfrentan los artistas.

    Tras ese asesinato, la agrupación denunció públicamente amenazas constantes y exigencias económicas vinculadas al cobro de “cupos”, una modalidad criminal que condiciona el derecho a trabajar bajo amenazas de muerte.

    wapa.pe

    NO TE PIERDAS: Melissa Paredes hace impensada COMPARACIÓN entre Rodrigo Cuba con Anthony Aranda con: “Nunca había tenido…”

    Investigación en marcha y creciente preocupación por la inseguridad

    Hasta el momento, la Policía no ha precisado qué tipo de explosivo fue utilizado ni ha confirmado si este atentado guarda relación directa con las extorsiones denunciadas previamente. Las autoridades indicaron que se revisan cámaras de seguridad y se recogen testimonios para esclarecer lo ocurrido.

    Desde el entorno de Armonía 10 aún no se ha emitido un pronunciamiento oficial, aunque fuentes cercanas señalaron que la agrupación evalúa las garantías necesarias para continuar con sus presentaciones.

    El ataque se produce en medio de un escenario de creciente inseguridad en regiones como La Libertad, donde Trujillo se ha convertido en uno de los focos más críticos de la criminalidad. Mientras avanzan las investigaciones, el atentado vuelve a encender las alarmas sobre la falta de protección para quienes viven del arte y el espectáculo en el Perú.

    SOBRE EL AUTOR:
    Armonía 10 sufre nuevo atentado en Trujillo: explosivo dañó el bus de la orquesta
    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Interesada en temas relacionados con moda, celebridades, estilo de vida, tendencias, coyuntura nacional, etc.

    Lo último en Wapa

    Keiko Fujimori revela el verdadero motivo del fin de su matrimonio con Mark Vito: “Vamos a ponerlo en una frase simple y sencilla..."

    Melissa Paredes hace impensada COMPARACIÓN entre Rodrigo Cuba con Anthony Aranda con: “Nunca había tenido…”

    Pamela López difunde cuánto ganaba Christian Cueva mensualmente en Arabia Saudita y deja con la boca abierta a ‘Peluchín’

    Bryan Torres toma drástica decisión tras denuncia por agresión: esto hizo la pareja de Samahara

    Pamela Franco habría encontrado chats de Cueva con mujer más joven que ella y lo enfrenta: "No es la primera vez"

    Lo más vistos en Farándula

    Hermana de Samahara Lobatón difundió el paradero del hijo más pequeño de Bryan Torres y su estado

    Ex de Sheyla que fue abandonado a puertas del altar, reaparece y se va con todo contra modelo

    ¿Qué pasó con Mary Moncada? La mujer que fue ampayada junto a Christian Domínguez y empezó con el destape de Cueva y Pamela Franco

    ¡NADIE LO ESPERABA! Bad Bunny canta ‘Moda te mueve’ en su adiós a Perú

    Christian Domínguez “llega” a hotel con una persona que no sería Karla Tarazona y ella arma persecución en plena calle

    Ofertas

    La Bistecca

    ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

    PRECIO

    S/ 85.90
    Comprar

    Cuponidad Productos

    WOK Loreto 28 cm TRAMONTINA antiadherente Starflon Max + tapa. INCLUYE DELIVERY!

    PRECIO

    S/ 106.90
    Comprar

    Benya Spa

    Limpieza facial profunda + peeling punta de diamante y más

    PRECIO

    S/ 14.90
    Comprar

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 47.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;