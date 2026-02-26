¡INESPERADO! Alejandra confiesa cómo se lleva con Mario Hart y si es cercano a Said Palao

Alejandra Baigorria revela cómo se lleva con Mario Hart y aclara si Said Palao siente celos. Además, cuenta sus planes de convertirse en madre.

La historia entre Alejandra Baigorria y Mario Hart marcó una etapa importante de la televisión peruana hace algunos años. Sin embargo, el tiempo pasó y ambos reconstruyeron sus vidas con nuevas parejas. Hoy, la empresaria está casada con Said Palao, mientras que Hart también formó su propia familia.

En una reciente conversación con la periodista Verónica Linares, Baigorria habló con total franqueza sobre el vínculo actual con su expareja y aclaró si existen tensiones entre su esposo y el piloto.

Alejandra Baigorria revela cómo es su relación actual con Mario Hart

Durante la entrevista, la empresaria fue consultada por sus romances mediáticos del pasado, especialmente el que mantuvo con Mario Hart. Lejos de cualquier polémica, aseguró que entre ambos existe cordialidad y respeto, aunque no mantienen una amistad cercana.

"Sí, o sea, no tengo una relación cercana, no somos amigos, pero sí tenemos una relación muy buena", dijo la empresaria.

La conversación también recordó una entrevista que ambos dieron hace aproximadamente una década, lo que sorprendió a Baigorria. En ese contexto, aprovechó para destacar que no existe ningún tipo de rivalidad entre Hart y su esposo actual.

"Nosotros tenemos una muy buena relación, todo súper bien. No tenemos ningún tipo de problema, ni Said con él ni él con Said. Nada. Todo bien por ese lado. En realidad, no quiero tener problemas con mis exparejas", sentenció.

Con estas declaraciones, la llamada “Gringa de Gamarra” dejó claro que el pasado quedó atrás y que prioriza mantener relaciones sanas sin conflictos innecesarios.

Planes de maternidad: Said Palao sería el más entusiasmado

Más allá de su vida sentimental pasada, Alejandra también habló sobre su presente y sus proyectos familiares. En una entrevista para un programa de espectáculos, contó detalles sobre su deseo de convertirse en madre junto a Said Palao.

Hace poco compartió los resultados de un chequeo médico que confirmaron que se encuentra en condiciones óptimas para quedar embarazada sin necesidad de recurrir a óvulos congelados, una noticia que emocionó especialmente a su esposo.

"Él está feliz. Él ya quería hace rato. Me dijo: 'Deja tus pastillas', y yo le digo: 'No, yo quiero que el doctor me lo diga'. Yo soy más perfeccionista en eso, pero él está desesperado", dijo a los periodistas.

Según explicó, Palao tiene una ilusión particular: convertirse en padre de un niño.

"Aunque ustedes no crean, él es el más desesperado por su hijo. Él quiere su hijo y quiere que sea hombre, pero bueno, que salga lo que Dios quiera", sentenció.