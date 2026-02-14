Fiorella Cayo, tía de Alessia Rovegno y expareja de Hugo García, se sumó a las felicitaciones por su primer hijo con Isabella Ladera.

Hugo García y la influencer venezolana Isabella Ladera sorprendieron al anunciar que esperan a su primer hijo, generando múltiples reacciones en la farándula local a través de redes sociales.

Entre las felicitaciones destacó Fiorella Cayo, tía de la ex Miss Perú Alessia Rovegno y expareja de García por casi tres años. La actriz no pasó desapercibida y comentó el embarazo de la pareja con un emotivo mensaje. Conoce aquí todos los detalles.

Fiorella Cayo felicita a Hugo García e Isabella Ladera por embarazo

La mañana del viernes 13 de febrero, Hugo e Isabella anunciaron en sus principales redes sociales que serán padres. Entre los numerosos mensajes de felicitación destacó el de Fiorella Cayo, quien les envió sus mejores deseos.

"Bendiciones para los dos y ahora 4. Que Dios siempre los proteja y bendiga. Mucha energía bonita desde aquí para ustedes", escribió la también bailarina, acompañando sus palabras con emojis de corazones rojos.

Este mensaje evidenció que Hugo mantiene una buena relación con algunos miembros de la familia de su expareja, Alessia Rovegno, tras su separación en 2024. Hasta el momento, la ex Miss Perú no se ha pronunciado al respecto.

Amigos felicitaron a Hugo García e Isabella Ladera

La noticia también generó celebraciones entre amigos y colegas de Hugo García. Figuras como la modelo Natalie Vértiz, la conductora María Pía Copello y la actriz Yiddá Eslava enviaron sus felicitaciones en la publicación. “Felicidades, un hijo siempre es una bendición”, escribió Eslava, quien compartió pantalla con García en el reality Combate.

Los mensajes continuaron llegando y la publicación superó los dos millones de likes en menos de 24 horas.Yaco Eskenazi, Patricio Parodi, Ezio Oliva y otros también compartieron sus buenos deseos.