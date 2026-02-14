Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
Difunden video de Laura Spoya riéndose cuando estaba siendo socorrida por bomberos tras accidente

Fiorella Cayo dedica conmovedor mensaje a Hugo García e Isabella Ladera tras anuncio de embarazo: "Bendiciones para los 4"

Fiorella Cayo, tía de Alessia Rovegno y expareja de Hugo García, se sumó a las felicitaciones por su primer hijo con Isabella Ladera.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    Fiorella Cayo dedica conmovedor mensaje a Hugo García e Isabella Ladera tras anuncio de embarazo: "Bendiciones para los 4"
    Fiorella Cayo dedica conmovedor mensaje a Hugo García e Isabella Ladera tras anuncio de embarazo. | Composición Wapa
    Fiorella Cayo dedica conmovedor mensaje a Hugo García e Isabella Ladera tras anuncio de embarazo: "Bendiciones para los 4"

    Hugo García y la influencer venezolana Isabella Ladera sorprendieron al anunciar que esperan a su primer hijo, generando múltiples reacciones en la farándula local a través de redes sociales.

    Entre las felicitaciones destacó Fiorella Cayo, tía de la ex Miss Perú Alessia Rovegno y expareja de García por casi tres años. La actriz no pasó desapercibida y comentó el embarazo de la pareja con un emotivo mensaje. Conoce aquí todos los detalles.

    wapa.pe

    LEE MÁS: Mamá de Hugo García se pronuncia tras el embarazo de Isabella Ladera y la noticia de que su hijo será papá: ¿Qué dijo?

    Fiorella Cayo felicita a Hugo García e Isabella Ladera por embarazo

    La mañana del viernes 13 de febrero, Hugo e Isabella anunciaron en sus principales redes sociales que serán padres. Entre los numerosos mensajes de felicitación destacó el de Fiorella Cayo, quien les envió sus mejores deseos.

    wapa.pe

    "Bendiciones para los dos y ahora 4. Que Dios siempre los proteja y bendiga. Mucha energía bonita desde aquí para ustedes", escribió la también bailarina, acompañando sus palabras con emojis de corazones rojos.

    Este mensaje evidenció que Hugo mantiene una buena relación con algunos miembros de la familia de su expareja, Alessia Rovegno, tras su separación en 2024. Hasta el momento, la ex Miss Perú no se ha pronunciado al respecto.

    wapa.pe

    TAMBIÉN LEE: Melissa Klug se burla con comparación de Youna con Bryan Torres: "Señora, veo que se está matando de risa"

    Amigos felicitaron a Hugo García e Isabella Ladera

    La noticia también generó celebraciones entre amigos y colegas de Hugo García. Figuras como la modelo Natalie Vértiz, la conductora María Pía Copello y la actriz Yiddá Eslava enviaron sus felicitaciones en la publicación. “Felicidades, un hijo siempre es una bendición”, escribió Eslava, quien compartió pantalla con García en el reality Combate.

    Los mensajes continuaron llegando y la publicación superó los dos millones de likes en menos de 24 horas.Yaco Eskenazi, Patricio Parodi, Ezio Oliva y otros también compartieron sus buenos deseos.

    El embarazo de Isabella Ladera se ha convertido en uno de los temas más comentados en la farándula digital, destacando tanto la forma en que la pareja anunció la noticia como la positiva recepción del público.

    SOBRE EL AUTOR:
    Fiorella Cayo dedica conmovedor mensaje a Hugo García e Isabella Ladera tras anuncio de embarazo: "Bendiciones para los 4"
    Nycole Matheus

    Redactora web para la sección Moda y Belleza de la Revista Wapa. Bachiller en Comunicación y Periodismo por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), periodista, conductora y locutora. Interesada en temas relacionados al ámbito social, cultural y moda.

    Lo último en Wapa

    Las señales estaban ahí: esto decía Hugo García sobre tener un hijo con Alessia Rovegno

    Mamá de Hugo García se pronuncia tras el embarazo de Isabella Ladera y la noticia de que su hijo será papá: ¿Qué dijo?

    Korina Rivadeneira rompe su silencio con duro mensaje tras gesto público de indiferencia de Mario Hart: "Necesito continuar con mi vida"

    Esposa de Gianluca Lapadula toma dura decisión tras ampay del futbolista

    Revelan cuál fue el grado de alcohol que habría tenido Laura Spoya en la sangre

    Lo más vistos en Farándula

    Hijo de Melissa Klug y Jefferson Farfán cumple la mayoría de edad y lo festejan con “regalazo”

    Christian Domínguez habría prestado a su abogado para denunciar a su hija mayor con Melanie Martínez, según Bayro: "Niégalo"

    Difunden video de Laura Spoya riéndose cuando estaba siendo socorrida por bomberos tras accidente

    Hugo García comete 'locura' tras enterarse que será papá: "Ojalá no..."

    Alejandra Baigorria anuncia que tendrá un bebé con Said Palao tras someterse a ecografía: "La reina de la fertilidad"

    Ofertas

    Perulandia

    PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

    PRECIO

    S/ 59.90
    Comprar

    Cuponidad Productos

    Colección de 8 piezas especializadas marca OSTER

    PRECIO

    S/ 12.90
    Comprar

    PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR

    PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

    PRECIO

    S/ 43.90
    Comprar

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 47.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;