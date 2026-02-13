Hugo García , exintegrante de 'EEG', vivía un romance sólido con Alessia Rovegno a inicios de 2024, pero la relación culminó. Ahora, espera su primer hijo con Isabella Ladera.

A inicios de 2024, Hugo García vivía el mejor momento de su relación con Alessia Rovegno. El romance de la reina de belleza y el chico reality era uno de los más comentados del momento y muchos apostaban porque se quedarían juntos para siempre. Sin embargo, esto no fue así y ahora, el exintegrante de ‘Esto es Guerra’ será papá por primera vez con Isabella Ladera. ¿Qué decía sobre la paternidad con Alessia cuando aún estaban juntos?

¿Qué decía Hugo García sobre convertirse en papá con Alessia Rovegno?

El influencer y exchico reality fue consultado en 2024 sobre la posibilidad de convertirse en padre con Alessia Rovegno, la exMiss Perú con quien en esos tiempos vivía un tierno romance y una relación que parecía ir en serio. Tras una fotografía tocando el vientre de la modelo, se especulaba que esta estaba en la dulce espera, aunque no fue así.

Para ese momento, García tendría 31 años y afirmó que ser padre no estaba entre sus planes inmediatos, aunque sí quería serlo en un corto plazo, cuando alcanzara la edad de 33 años. Bromeando, este comentó que esperaba que su bebé se pareciera a Alessia Rovegno.

“Obviamente me encantaría tener una familia, no está tan lejano, pero tampoco tan cercano, un par de años, a los 33 (...) Ojalá que salga a Alessia, porque si no está fregado”, comentó dejando en claro que esperaba convertirse en padre dos años más tarde. Sin embargo, esta relación llegó a su final sin más explicaciones y el sueño de la paternidad pudo cumplirlo en el lapso que esperaba, pero con la modelo venezolana Isabella Ladera.

Hugo García y Isabella Ladera esperan su primer hijo

La noticia que circulaba en redes finalmente fue confirmada. El exchico reality y la influencer venezolana atraviesan uno de los momentos más importantes de su relación, pues pronto se convertirán en padres. La información se dio a conocer durante la transmisión del programa digital Q' Bochinche, donde se mencionó que una fuente cercana a la producción había confirmado el embarazo.

Poco después, la propia Isabella Ladera disipó cualquier duda al compartir una emotiva publicación en Instagram. En la imagen aparece junto a Hugo García, abrazados, mientras sostiene una ecografía que simboliza el inicio de esta nueva etapa como familia.