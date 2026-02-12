Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
Ivana Yturbe se lleva sus maletas y sale del Cusco tras revelar que no se casará con Beto da Silva

¿Sigue enamorado? Samahara Lobatón pone en aprietos a Youna y le pregunta si aún la ama: "Te quiero muchísimo"

Samahara Lobatón y Youna protagonizan un emotivo momento en TikTok. Durante una transmisión en vivo, la hija de Melissa Klug sorprende al preguntar: "¿Aún me amas?"

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    ¿Sigue enamorado? Samahara Lobatón pone en aprietos a Youna y le pregunta si aún la ama: "Te quiero muchísimo"
    Samahara Lobatón pone en aprietos a Youna | Composición: Wapa Captura de pantalla - TikTok
    ¿Sigue enamorado? Samahara Lobatón pone en aprietos a Youna y le pregunta si aún la ama: "Te quiero muchísimo"

    Samahara Lobatón volvió a generar gran repercusión en redes sociales tras vivir un momento cargado de emoción junto a su expareja Youna durante una transmisión en vivo en TikTok. Ante la mirada de miles de usuarios conectados, la hija de Melissa Klug le hizo una pregunta directa sobre sus sentimientos, provocando una reacción que rápidamente se difundió en las redes sociales.

    wapa.pe

    VER MÁS: Alejandra Baigorria anuncia que tendrá un bebé con Said Palao tras someterse a ecografía: "La reina de la fertilidad"

    Samahara Lobatón encara a Youna con romántica pregunta

    El intercambio ocurrió en uno de los lives que ambos suelen realizar de manera ocasional, donde habitualmente conversan sobre aspectos relacionados con la crianza de la hija que tienen en común. No obstante, en esta oportunidad el diálogo tomó un rumbo más personal, cuando comenzaron a referirse a sus emociones y a su historia compartida, lo que generó una avalancha de comentarios entre los espectadores.

    Lo que empezó como una conversación relajada terminó convirtiéndose en uno de los momentos más comentados de la transmisión. Samahara Lobatón sorprendió al lanzar una pregunta directa y sin rodeos: “¿Aún me amas?”, dejando a Youna visiblemente desconcertado ante miles de espectadores.

    Al notar su reacción, la influencer no dudó en interpretar el gesto de su expareja frente a todos. “Ya le dije, ‘Aún me amas. La sonrisa te va a llegar a la oreja’”, comentó Samahara Lobatón mientras analizaba su expresión, convencida de que esa reacción decía más de lo que él quería admitir.

    wapa.pe

    TE INTERESA: ¿Fin de la relación? Ivana Yturbe y Beto Da Silva sorprenden al SUSPENDER su boda: "Tenemos diferentes objetivos"

    Usuarios presionan a Youna a responder

    La presión del momento y los comentarios del público llevaron al barbero a responder con mayor claridad. En lugar de una respuesta simple, decidió explicar con detalle el tipo de vínculo que mantiene con la madre de su hija.

    “No, no es que te ame porque creo que amarte sería ya mucho de mi parte con todos los problemas que hemos tenido, pero sí te quiero mucho”, respondió el barbero en vivo, dejando claro que sus sentimientos no encajan en una definición convencional.

    Durante el diálogo, Youna remarcó que el cariño que siente está profundamente ligado a la historia que comparten como padres. “Te quiero, te quiero mucho porque eres la de mi hija y te quiero muchísimo. por haberme dado una hija tan hermosa como la que tengo. Te quiero muchísimo por hacer los valores de mi hija tan hermosos como es. Te quiero muchísimo porque a lo largo de mi vida me enseñaste cómo ser padre”, señaló.

    Cuando llegó la pregunta final: “¿La amas o no?”, el joven fue categórico al definir su postura emocional: “No, no la amo, pero sí le estoy dando todas las razones por las que la quiero. Pero no es un ‘te quiero’ normal... te quiero más que un ‘te quiero’”.

    SOBRE EL AUTOR:
    ¿Sigue enamorado? Samahara Lobatón pone en aprietos a Youna y le pregunta si aún la ama: "Te quiero muchísimo"
    Lorena Meneses

    Periodista especializada en espectáculos nacional e internacional. Licenciada en Periodismo en la Universidad Católica Andrés Bello. Redactora en Wapa. Interesada en temas relacionados con farándula y celebridades.

    Lo último en Wapa

    ¡ALERTA! Senamhi revela intensas lluvias por 5 días seguidos en estas ciudades del Perú

    Ivana Yturbe se lleva sus maletas y sale del Cusco tras revelar que no se casará con Beto da Silva

    Alejandra Baigorria anuncia que tendrá un bebé con Said Palao tras someterse a ecografía: "La reina de la fertilidad"

    Karla Tarazona publica frase sobre el karma a horas de la ‘BOMBA’ de Magaly Medina sobre HOMBRE CASADO

    Laura Spoya fue hospitalizada tras sufrir accidente vehicular en Surco: Auto quedó destrozado

    Lo más vistos en Farándula

    Revelan la segunda FALTA GRAVE que Pamela López habría cometido contra sus hijos y que desató el pedido de PRISIÓN EFECTIVA

    ¿Problemas en el paraíso? Mario Hart sorprende con FRÍA respuesta ante inesperado cambio de Korina Rivadeneira

    Youna “BOTA” a Samahara Lobatón tras confesar que NO pasa pensión por su cáncer

    Pamela López entregó TODAS las PRUEBAS que tiene de Christian Cueva y Pamela Franco a Magaly: Mostrará la evidencia

    Ignacio Baladán y ‘La Segura’ sorprenden al confesar la esperada fecha de su boda religiosa

    Ofertas

    La Bistecca

    ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

    PRECIO

    S/ 85.90
    Comprar

    d'Uchis Sweets & Cakes

    Torta temática de 20, 30 y 50 porciones en D'uchis Cakes & Sweet!!

    PRECIO

    S/ 79.90
    Comprar

    Benya Spa

    Limpieza facial profunda + peeling punta de diamante y más

    PRECIO

    S/ 14.90
    Comprar

    Perulandia

    PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

    PRECIO

    S/ 59.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;