Samahara Lobatón y Youna protagonizan un emotivo momento en TikTok. Durante una transmisión en vivo, la hija de Melissa Klug sorprende al preguntar: "¿Aún me amas?"

Samahara Lobatón volvió a generar gran repercusión en redes sociales tras vivir un momento cargado de emoción junto a su expareja Youna durante una transmisión en vivo en TikTok. Ante la mirada de miles de usuarios conectados, la hija de Melissa Klug le hizo una pregunta directa sobre sus sentimientos, provocando una reacción que rápidamente se difundió en las redes sociales.

Samahara Lobatón encara a Youna con romántica pregunta

El intercambio ocurrió en uno de los lives que ambos suelen realizar de manera ocasional, donde habitualmente conversan sobre aspectos relacionados con la crianza de la hija que tienen en común. No obstante, en esta oportunidad el diálogo tomó un rumbo más personal, cuando comenzaron a referirse a sus emociones y a su historia compartida, lo que generó una avalancha de comentarios entre los espectadores.

Lo que empezó como una conversación relajada terminó convirtiéndose en uno de los momentos más comentados de la transmisión. Samahara Lobatón sorprendió al lanzar una pregunta directa y sin rodeos: “¿Aún me amas?”, dejando a Youna visiblemente desconcertado ante miles de espectadores.

Al notar su reacción, la influencer no dudó en interpretar el gesto de su expareja frente a todos. “Ya le dije, ‘Aún me amas. La sonrisa te va a llegar a la oreja’”, comentó Samahara Lobatón mientras analizaba su expresión, convencida de que esa reacción decía más de lo que él quería admitir.

Usuarios presionan a Youna a responder

La presión del momento y los comentarios del público llevaron al barbero a responder con mayor claridad. En lugar de una respuesta simple, decidió explicar con detalle el tipo de vínculo que mantiene con la madre de su hija.

“No, no es que te ame porque creo que amarte sería ya mucho de mi parte con todos los problemas que hemos tenido, pero sí te quiero mucho”, respondió el barbero en vivo, dejando claro que sus sentimientos no encajan en una definición convencional.

Durante el diálogo, Youna remarcó que el cariño que siente está profundamente ligado a la historia que comparten como padres. “Te quiero, te quiero mucho porque eres la de mi hija y te quiero muchísimo. por haberme dado una hija tan hermosa como la que tengo. Te quiero muchísimo por hacer los valores de mi hija tan hermosos como es. Te quiero muchísimo porque a lo largo de mi vida me enseñaste cómo ser padre”, señaló.