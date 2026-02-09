Samahara Lobatón y Youna reaparecen juntos en transmisión y emocionan con confesión: "Lo mejor que te ha pasado"

Samahara Lobatón y Youna causaron revuelo al coincidir en una transmisión en vivo impulsada por el barbero, quien atraviesa un delicado proceso de salud. La aparición buscaba promover una rifa solidaria a favor de su tratamiento. No obstante, lo que más llamó la atención fueron los gestos y bromas entre ambos, que avivaron versiones sobre un posible acercamiento sentimental. ¿Qué palabras compartieron durante el directo?

Samahara Lobatón y Youna encienden redes al reaparecer juntos en live

Samahara Lobatón y Youna se mostraron juntos en una transmisión en vivo y dejaron ver que las tensiones pasadas por su hija habrían quedado atrás. Durante el directo, el barbero bromeó diciendo que ella le habría pedido organizar una rifa para cubrir la pensión, algo que la influencer rechazó tajantemente. En cambio, afirmó que ha sido quien más lo ha acompañado desde que enfrenta el cáncer.

"Si supieran que yo he sido la única persona que ha estado aguantando a Jonathan todos los días, madrugada, tarde y noche. ¿Eso sí no dices, no?", comentó ella, desatando las risas de Youna. Luego, los seguidores comenzaron a insistir con una posible reconciliación, pero Samahara reaccionó con gestos de rechazo en tono de broma, aunque él siguió el juego.

"Acá dicen 'que regresen'. Regresa con el Youna, dice la gente. Acá la gente está que nos shipea ya", "Guácala", contestó entre carcajadas. "Te acabo de desbloquear del WhatsApp la semana pasada", "Pero estás que me torturas por mensaje de texto", añadieron después, evidenciando que él insiste en mantener contacto.

Más adelante, Youna aseguró entre risas que fue el mejor hombre que ella pudo tener y el más atractivo. Aunque Samahara volvió a bromear con gestos de desaprobación, ninguno descartó del todo la idea.