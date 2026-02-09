Wapa.pe
Bad Bunny SACUDE el Super Bowl 2026: a qué hora es el show de medio tiempo y dónde verlo EN VIVO ONLINE

Samahara Lobatón y Youna reaparecen juntos en transmisión y emocionan con confesión: "Lo mejor que te ha pasado"

Samahara Lobatón y Youna impactaron al contar si volvieron, tras aparecer juntos en vivo entre risas, miradas cómplices y coqueteos del barbero.

    Samahara Lobatón y Youna causaron revuelo al coincidir en una transmisión en vivo impulsada por el barbero, quien atraviesa un delicado proceso de salud. La aparición buscaba promover una rifa solidaria a favor de su tratamiento. No obstante, lo que más llamó la atención fueron los gestos y bromas entre ambos, que avivaron versiones sobre un posible acercamiento sentimental. ¿Qué palabras compartieron durante el directo?

    LEE MÁS: Magaly Medina regresa con destape, pero descartan que sea Domínguez: "No es un esposo ejemplar ni enamoró con su historia de amor"

    Samahara Lobatón y Youna encienden redes al reaparecer juntos en live

    Samahara Lobatón y Youna se mostraron juntos en una transmisión en vivo y dejaron ver que las tensiones pasadas por su hija habrían quedado atrás. Durante el directo, el barbero bromeó diciendo que ella le habría pedido organizar una rifa para cubrir la pensión, algo que la influencer rechazó tajantemente. En cambio, afirmó que ha sido quien más lo ha acompañado desde que enfrenta el cáncer.

    "Si supieran que yo he sido la única persona que ha estado aguantando a Jonathan todos los días, madrugada, tarde y noche. ¿Eso sí no dices, no?", comentó ella, desatando las risas de Youna. Luego, los seguidores comenzaron a insistir con una posible reconciliación, pero Samahara reaccionó con gestos de rechazo en tono de broma, aunque él siguió el juego.

    TAMBIÉN LEE: Revelan la segunda FALTA GRAVE que Pamela López habría cometido contra sus hijos y que desató el pedido de PRISIÓN EFECTIVA

    "Acá dicen 'que regresen'. Regresa con el Youna, dice la gente. Acá la gente está que nos shipea ya", "Guácala", contestó entre carcajadas. "Te acabo de desbloquear del WhatsApp la semana pasada", "Pero estás que me torturas por mensaje de texto", añadieron después, evidenciando que él insiste en mantener contacto.

    Más adelante, Youna aseguró entre risas que fue el mejor hombre que ella pudo tener y el más atractivo. Aunque Samahara volvió a bromear con gestos de desaprobación, ninguno descartó del todo la idea.

    "Dicen 'Samahara te hubieras quedado con él, él fue lo mejor de tu vida", "Ella lo sabe gente, solo que no va aceptar que se confundió (...) Ella sabe que este pechito fue lo mejor que le pasó en su vida. Más guapo a leguas", expresó él. Por su parte, Lobatón lo negó divertida y recordó antiguas infidelidades. "No gracias, ahórrenme los cachos", respondió.


    Nycole Matheus

    Redactora web para la sección Moda y Belleza de la Revista Wapa. Bachiller en Comunicación y Periodismo por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), periodista, conductora y locutora. Interesada en temas relacionados al ámbito social, cultural y moda.

    ;