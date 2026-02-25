El reconocido actor peruano Carlos Alcántara se ha convertido en tema de conversación luego de que salieran a la luz sus coqueteos y halagos hacia Shirley Arica durante una entrevista. A raíz de este episodio, comenzaron a circular especulaciones sobre el estado de su relación con su esposa, Jossie Lindley. Sin embargo, recientemente se confirmó que la pareja decidió poner fin a su matrimonio.

“Está soltero, él ya ha hecho el anuncio dice que ha quedado súper bien con su esposa, son muchos años de matrimonio. Yo creo que para que él ya lo diga públicamente no es porque se ha separado ayer, ellos han tenido un proceso largo, estoy convencida”, comentó una presentadora sobre la situación sentimental del actor.

Por su parte, Andrea Arana también opinó sobre esta nueva etapa en la vida del artista y lo hizo con humor. “Hoy por hoy es un hombre de más de 60 años, pero que está joven, que puede seguir haciendo su vida y que está desatado... Yo creo que a él le dijeron ‘alócate bebé’ y dijo: ‘Yo mismo soy, voy a empezar mi vida como me dé la gana’”, señaló entre risas.

Cabe recordar que, en agosto de 2025, Alcántara había revelado que atravesó un momento complicado junto a su esposa, lo que incluso lo llevó a considerar alejarse de la televisión y del país. En una entrevista con Mario Palacios, el protagonista de Asu Mare explicó que durante los últimos dos años priorizó su vida personal debido a un problema de salud que afectó fuertemente a su familia.