Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
Papá de novia de Adrián Villar ahora lo abandona y le quita su apoyo: "Que le caiga todo el peso de la ley"

Carlos Alcántara revela que su matrimonio con Jossie Lindley llegó a su fin tras 30 años

Carlos Alcántara asombró a todos al anunciar que la relación con su esposa ha llegado a su fin.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    Carlos Alcántara revela que su matrimonio con Jossie Lindley llegó a su fin tras 30 años
    Carlos Alcántara REVELA que su MATRIMONIO con Jossie Lindley llegó a su FIN tras 30 años | Créditos: Composición Wapa | Fuente: Difusión
    Carlos Alcántara revela que su matrimonio con Jossie Lindley llegó a su fin tras 30 años

    El reconocido actor peruano Carlos Alcántara se ha convertido en tema de conversación luego de que salieran a la luz sus coqueteos y halagos hacia Shirley Arica durante una entrevista. A raíz de este episodio, comenzaron a circular especulaciones sobre el estado de su relación con su esposa, Jossie Lindley. Sin embargo, recientemente se confirmó que la pareja decidió poner fin a su matrimonio.

    “Está soltero, él ya ha hecho el anuncio dice que ha quedado súper bien con su esposa, son muchos años de matrimonio. Yo creo que para que él ya lo diga públicamente no es porque se ha separado ayer, ellos han tenido un proceso largo, estoy convencida”, comentó una presentadora sobre la situación sentimental del actor.

    Por su parte, Andrea Arana también opinó sobre esta nueva etapa en la vida del artista y lo hizo con humor. “Hoy por hoy es un hombre de más de 60 años, pero que está joven, que puede seguir haciendo su vida y que está desatado... Yo creo que a él le dijeron ‘alócate bebé’ y dijo: ‘Yo mismo soy, voy a empezar mi vida como me dé la gana’”, señaló entre risas.

    wapa.pe

    PUEDES LEER: Criticada, pero amada: Peruanos ponen COMO LO MÁS VISTO en Netflix a "Asu Mare"

    Cabe recordar que, en agosto de 2025, Alcántara había revelado que atravesó un momento complicado junto a su esposa, lo que incluso lo llevó a considerar alejarse de la televisión y del país. En una entrevista con Mario Palacios, el protagonista de Asu Mare explicó que durante los últimos dos años priorizó su vida personal debido a un problema de salud que afectó fuertemente a su familia.

    El popular ‘Cachín’ no dio detalles específicos sobre la situación médica, pero explicó que ese contexto también influyó en su pausa laboral. “Tuve una etapa difícil de mi esposa, en tema de salud que ha sido muy duro durante los dos últimos dos años. Eso me llevó a decir: dos años sin trabajar, de retirarme e irnos a vivir afuera. Fue como una decisión apresurada y en ese momento llegó la oferta de Yo Soy”, relató.

    SOBRE EL AUTOR:
    Carlos Alcántara revela que su matrimonio con Jossie Lindley llegó a su fin tras 30 años
    Brenda Quiroz

    Coordinadora de Sección Web en la revista digital Wapa.pe. Especialista en redacción digital y SEO con más de 8 años de experiencia. Bachiller en periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza con un diplomado en Marketing Digital por el instituto ISIL. Intereses: Periodista interesada en temas relacionados al espectáculo nacional e internacional, moda y deportes. Escribe desde: Lima Idiomas: Español e inglés

    Lo último en Wapa

    Echan a expareja de Adrián Villar de agencia que la representaba tras vídeo que la involucraba: "Nuestra organización no tolera ni..."

    Adrián Villar no iría a prisión por muerte de Lizeth Marzano y revelan el motivo

    Reconocida exchica reality fallece tras dura lucha contra el cáncer y se despide en video: 'Esta vez es agresivo'

    Luciana Fuster emociona en redes al presentar a la nueva integrante de su familia: "Bienvenida a casa"

    ¿Hugo García NO es el papá del bebé que espera Isabella Ladera? Revelan inesperada predicción: "Mucha confusión por parte de ella"

    Lo más vistos en Farándula

    La historia desconocida: La ascendencia extranjera del 'Loco' Wagner

    Tula Rodríguez 'enfurece' al encontrar su departamento de playa en TERRIBLE estado tras dejarlo al cuidado de Pilar y su hija

    Ofertas

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 47.90
    Comprar

    Perulandia

    PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

    PRECIO

    S/ 59.90
    Comprar

    VACILANDIA PARK

    VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

    PRECIO

    S/ 29.90
    Comprar

    La Bistecca

    ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

    PRECIO

    S/ 85.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;