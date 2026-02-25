El padre de Francesca Montenegro dio la cara frente a los medios tras la viralización de las imágenes que salieron a la luz y que los involucraban con Adrián Villar tras el atropello de la deportista.

El padre de la influencer Francesca Montenegro, pareja de Adrián Villar, dio su testimonio sobre lo ocurrido tras el atropello que provocó la muerte de Lizeth Marzano.

En su intervención, el hombre sostuvo: “Nosotros no somos los abogados del señor Villar”, y recalcó que su presencia responde únicamente a su condición de familiares, con el objetivo de aclarar cualquier especulación o señalamiento anticipado que se haya formulado en su contra.

Asimismo, remarcó que “nosotros somos gente de bien” y recordó que “las responsabilidades en el Perú y en el mundo son personales”, en una clara alusión a que no se debe extender la imputación de los hechos a todo su entorno familiar. Esta declaración se produce en medio de un clima de tensión generado por la difusión de videos correspondientes a la noche del accidente, los cuales han despertado una fuerte reacción pública.

“Nosotros hemos tenido con ustedes esta necesidad de aclarar para evitar especulaciones, todo lo demás es materia de investigación. No quiero ser irrespetuoso, creo que hemos hablado, es una situación difícil para la familia de la víctima… los delitos se tratan allá adentro…”, afirmó.

Además, tras ser consultado sobre la situación de su ex yerno, dejó en claro que "le caiga todo el peso de la ley" y que las investigaciones continúen su curso.

¿Quién es Francesca Montenegro, pareja de Adrián Villar?

Francesca Montenegro, creadora de contenido enfocada en moda y estudiante universitaria, ha ganado visibilidad en el país luego de ser identificada como una de las personas que se reunió con Adrián Villar, principal investigado por la muerte de Lizeth Marzano, pocas horas después del suceso. Su presencia, junto a su padre, en el parque Alfonso Ugarte de San Isidro quedó registrada en un video que posteriormente fue difundido por diversos medios.