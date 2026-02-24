Wapa.pe
Luciana Fuster, ex Miss Grand, sorprende en redes al revelar que un nuevo miembro llegó a su casa y no dudó en presentarla. Conoce aquí todos los detalles.

    ¡Nuevo integrante! Luciana Fuster una vez más vuelve a sorprender a sus seguidores tras semanas de polémica por las declaraciones de Flavia López sobre un incómodo episodio vinculado a Patricio Parodi cuando competía en el Miss Grand International 2023. Esta vez, la exreina de belleza dejó atrás la controversia y enterneció las redes al presentar con una dulce publicación al nuevo miembro que llegó a su familia.

    Luciana Fuster enternece a sus fans al anunciar un nuevo integrante en su familia

    Como es conocido, Luciana Fuster se ha mantenido al margen de la farándula peruana y de los temas mediáticos en las últimas semanas, aunque continúa muy activa en sus plataformas digitales. En ese contexto, la exchica reality sorprendió a sus seguidores de Instagram al contarles que decidió sumar una nueva mascota a su hogar y la presentó con una tierna fotografía.

    "Bienvenida a casa muñeca preciosa", escribió en una historia donde aparece sosteniendo en brazos a la pequeña, que sería una cachorra de raza chihuahua. Con esta publicación, la figura pública dejó en claro que no se pronunciará sobre lo dicho por Flavia López, señalada como la actual saliente de Patricio Parodi.

    En paralelo, la ex Miss Grand International atraviesa un momento sensible en el ámbito familiar, luego de que se diera a conocer que su hermana mayor, Fernanda Fuster, fue diagnosticada con esclerosis múltiple. Desde entonces, la modelo se mantiene enfocada en su entorno más cercano y en brindar apoyo a los suyos.

    Luciana Fuster y el sentido mensaje por el fallecimiento de su perrita ‘Savanna’

    En 2024, Luciana Fuster compartió uno de los momentos más dolorosos de su vida al anunciar la muerte de su perrita Savanna, de siete años, ocurrida el viernes 26 de abril en Lima. La modelo, que entonces cumplía compromisos internacionales tras coronarse como Miss Grand International 2023, lamentó encontrarse lejos y no poder despedirse.

    Debido a su contrato con la organización del certamen, debía permanecer fuera del país. En un emotivo mensaje publicado en Instagram, expresó cuánto significó su mascota en sus días más difíciles: “No tengo consuelo porque tú eras mi consuelo. Te voy a extrañar inmensamente ratona de mi vida. Fer, mamá y yo te amamos por toda la eternidad. Descansa en paz”.

