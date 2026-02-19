Wapa.pe
Luciana Fuster habría ignorado a Flavia López tras quitarle su apoyo durante final del Miss Grand 

    ¿No le brindó su apoyo? La representante del Perú en el Miss Grand Flavia López acaba de dar controversiales declaraciones sobre Luciana Fuster al programa de streaming ‘Q Bochinche’.

    Recordemos que la última en representar a nuestro país en dicho certamen fue Flavia López. La joven quedó fuera del Top 20 en el concurso; sin embargo muchos felicitaron su profesionalismo y dedicación. Tras esta situación, muchos se preguntan si Luciana le brindó su ayuda pero López reveló una aparente conducta de la modelo. ¿Qué hizo?

    Luciana Fuster habría ignorado a Flavia López

    El programa de espectáculos tuvo como invitada a Flavia López, quien dio detalles de su participación en el Miss Grand International pero lo que llamó más la atención fue su declaración sobre el actuar de Luciana Fuster durante la final.

    “No todo lo que se ve es cierto. Apenas terminó el concurso allá en Tailandia, apenas termina la final que claro yo no clasifico, ella sube al escenario a tomarse fotos y fue como desconocidas totales. Luego al día siguiente que nos chocamos en el hotel, desconocidas totales”

