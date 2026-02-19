La última representante del Miss Grand Flavia López reveló que Luciana Fuster no la habría tratado muy bien.

Luciana Fuster habría IGNORADO a Flavia López tras QUITARLE su apoyo durante final del Miss Grand | Créditos: Composición Wapa | Fuente: Difusión / Facebook

¿No le brindó su apoyo? La representante del Perú en el Miss Grand Flavia López acaba de dar controversiales declaraciones sobre Luciana Fuster al programa de streaming ‘Q Bochinche’.

Recordemos que la última en representar a nuestro país en dicho certamen fue Flavia López. La joven quedó fuera del Top 20 en el concurso; sin embargo muchos felicitaron su profesionalismo y dedicación. Tras esta situación, muchos se preguntan si Luciana le brindó su ayuda pero López reveló una aparente conducta de la modelo. ¿Qué hizo?

Luciana Fuster habría ignorado a Flavia López

El programa de espectáculos tuvo como invitada a Flavia López, quien dio detalles de su participación en el Miss Grand International pero lo que llamó más la atención fue su declaración sobre el actuar de Luciana Fuster durante la final.