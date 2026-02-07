Luciana Fuster regresa a la TV peruana como conductora de 'Estás en Todas' ¿Será el reemplazo de Natalie Vértiz?Únete al canal de Whatsapp de Wapa
¿Será el reemplazo de Natalie Vértiz? Luciana Fuster regresó a la televisión peruana y se dejó ver como conductora de ‘Estás en Todas’, causando emoción en los seguidores de su carrera. La exchica reality fue la invitada sorpresa del programa sabatino, despertando los rumores sobre la posibilidad de quedarse a cargo de la conducción junto a ‘Choca’ Mandros.
Luciana Fuster se luce como conductora de ‘Estás en Todas’
Este sábado 7 de febrero, la exMiss Grand Internacional 2023, Luciana Fuster, apareció en el set del programa de América Televisión, sorprendiendo a los televidentes. La exreina de belleza se mantuvo alejada de la pantalla chica en Perú tras ganar el certamen de belleza. Sin embargo, esta aparición podría marcar el regreso de la modelo a su trabajo en la TV.
Antes de darle la bienvenida, ‘Choca Mandros’ se encargó de lanzarle flores a la exchica reality, mostrándose muy feliz con su ingreso.
“Arrancamos ‘Estás en Todas’ con todo lo que tú quieres ver y hoy tengo el gusto de decirles quién me va a acompañar este sábado. Guapísima, altísima, Miss hermosa, con ustedes hoy la inteligente, capa y bella: Luciana Fuster”, dijo feliz de tenerla como compañera.
Como se recuerda, Mandros anunció semanas atrás que Natalie Vértiz, conductora del programa, dejaría el espacio televisivo para trabajar en otros proyectos y desde entonces, han pasado por el set distintas figuras como Melissa Paredes y Korina Rivadeneira.
Luciana Fuster emocionada por conducir con ‘Choca’ Mandros
La conductora se emocionó al volver a la televisión, esta vez como conductora y se mostró feliz de acompañar a ‘Choca’. “Hola, buenos días Choquita, buenos días Perú. Qué rico estar aquí acompañándote”, comentó. “Es que tú estás en todas, amiga, el año pasado te he visto por todo el mundo”, opinó.
“Así me siento, como que estoy en todas y tengo que estar a la altura (Y tú tendrías que estar acá, hoy nos acompaña y esperemos que también sea más adelante) No depende de mí, peor yo encantadísima si es que ustedes así lo deciden”, dijo Luciana dejando entrever que podría quedarse a cargo de la conducción.