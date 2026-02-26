Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
Papá de novia de Adrián Villar ahora lo abandona y le quita su apoyo: "Que le caiga todo el peso de la ley"

Expareja de Gabriela Serpa, señalado por millonaria estafa, ahora se presenta como coach motivacional

Gonzalo Méndez reaparece como coach motivacional tras denuncias por estafa que superarían los S/800.000. Magaly Medina reacciona y víctimas esperan respuestas.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    Expareja de Gabriela Serpa, señalado por millonaria estafa, ahora se presenta como coach motivacional
    Gonzalo Méndez, repareció esta vez con una biblia en mano tras presuntamente estafar a varios personajes de la farándula. | Composición Wapa
    Expareja de Gabriela Serpa, señalado por millonaria estafa, ahora se presenta como coach motivacional

    El nombre de Gonzalo Méndez volvió a instalarse en la conversación pública tras su inesperada reaparición en redes sociales. Esta vez, el joven aparece con un discurso completamente distinto: mensajes de superación personal, referencias religiosas y consejos motivacionales dirigidos a sus seguidores.

    Sin embargo, su retorno digital ocurre bajo la sombra de las denuncias que surgieron en 2024, cuando diversas figuras del espectáculo lo señalaron como presunto responsable de millonarias estafas que habrían superado los S/800.000.

    wapa.pe

    LEE MÁS: Echan a expareja de Adrián Villar de agencia que la representaba tras vídeo que la involucraba: "Nuestra organización no tolera ni..."

    De las acusaciones por estafa a su nueva faceta como coach motivacional

    El caso cobró notoriedad principalmente por la denuncia pública de su expareja, la actriz cómica Gabriela Serpa, quien aseguró haber perdido S/300.000, dinero que —según su versión— Méndez habría recibido con la promesa de duplicarlo mediante supuestos negocios.

    Las acusaciones no quedaron ahí. El exchico reality y conductor de pódcast Israel Dreyfus también afirmó haber sido perjudicado económicamente, con una pérdida cercana a los S/130.000. De acuerdo con el programa Magaly TV: La Firme, otras denuncias relacionadas con presuntas licitaciones estatales elevarían el monto total comprometido a más de S/800.000.

    Tras hacerse públicas estas acusaciones, Méndez dejó el país y desapareció del foco mediático. Su reciente regreso —con un perfil centrado en mensajes espirituales y reflexiones sobre el valor personal— generó sorpresa y debate entre seguidores y presuntas víctimas.

    A diferencia de su etapa anterior, en la que exhibía un estilo de vida asociado al lujo, ahora publica contenido dirigido a hombres y mujeres sobre crecimiento emocional y fe, mencionando a Dios de manera recurrente. No obstante, la polémica no ha desaparecido: en uno de sus videos respondió con insultos a un usuario que cuestionó la eliminación de un contenido previo, lo que volvió a encender críticas.

    wapa.pe

    Magaly Medina reacciona y cuestiona que siga en libertad

    La conductora Magaly Medina se pronunció sobre la reaparición del joven durante la emisión de su programa, mostrando sorpresa por la situación legal del caso.

    “Si la justicia no lo está persiguiendo, se supone que todo lo habrá arreglado. Aquí la gente se reinventa de una manera increíble. Se van del país varios años y regresan investidos como santos”, manifestó Medina en ATV.

    Sus declaraciones reflejaron el malestar de parte del público que sigue esperando respuestas sobre las denuncias.

    wapa.pe

    Israel Dreyfus mantiene esperanza de recuperar su dinero

    Entre los testimonios más recientes, Israel Dreyfus reveló que retomó contacto con Méndez y que el joven le habría prometido asumir su responsabilidad económica.

    wapa.pe

    NO TE PIERDAS: Revelan lo que Marisel Linares decía de su HIJASTRO Adrián Villar antes del atropello y muerte de Lizeth Marzano

    “He tenido comunicación con él, estamos en buenos términos. Me dio su versión de las cosas. Lo supe entender, me dijo que se está alineando, y lo estoy esperando también. Se comprometió a hacerse cargo”, expresó Dreyfus, mostrando expectativa de recuperar los S/130.000 que reclama.

    Por su parte, Gabriela Serpa ha preferido mantener distancia pública del tema, aunque personas cercanas a la actriz reiteraron el fuerte impacto emocional y financiero que significó la pérdida de sus ahorros.

    El caso continúa generando interés mediático, especialmente por la nueva imagen que proyecta Méndez y la falta de una resolución judicial definitiva, lo que mantiene abiertas las interrogantes sobre su situación y las denuncias en su contra.

    SOBRE EL AUTOR:
    Expareja de Gabriela Serpa, señalado por millonaria estafa, ahora se presenta como coach motivacional
    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Interesada en temas relacionados con moda, celebridades, estilo de vida, tendencias, coyuntura nacional, etc.

    Lo último en Wapa

    Revelan lo que Marisel Linares decía de su HIJASTRO Adrián Villar antes del atropello y muerte de Lizeth Marzano

    Adrián Villar no iría a prisión por muerte de Lizeth Marzano y revelan el motivo

    Echan a expareja de Adrián Villar de agencia que la representaba tras vídeo que la involucraba: "Nuestra organización no tolera ni..."

    Rodrigo y Gigi justifican a su compañera de Willax Televisión y reciben ola de críticas

    Reconocida exchica reality fallece tras dura lucha contra el cáncer y se despide en video: 'Esta vez es agresivo'

    Lo más vistos en Farándula

    ¿Golpe a Farfán? Darinka Ramírez no pagaría 50/50 pese a custodia compartida

    ¡INESPERADO! Alejandra confiesa cómo se lleva con Mario Hart y si es cercano a Said Palao

    Ofertas

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 47.90
    Comprar

    Perulandia

    PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

    PRECIO

    S/ 59.90
    Comprar

    VACILANDIA PARK

    VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

    PRECIO

    S/ 29.90
    Comprar

    La Bistecca

    ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

    PRECIO

    S/ 85.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;