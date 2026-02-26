Expareja de Gabriela Serpa, señalado por millonaria estafa, ahora se presenta como coach motivacional

Gonzalo Méndez reaparece como coach motivacional tras denuncias por estafa que superarían los S/800.000. Magaly Medina reacciona y víctimas esperan respuestas.

Gonzalo Méndez, repareció esta vez con una biblia en mano tras presuntamente estafar a varios personajes de la farándula. | Composición Wapa

El nombre de Gonzalo Méndez volvió a instalarse en la conversación pública tras su inesperada reaparición en redes sociales. Esta vez, el joven aparece con un discurso completamente distinto: mensajes de superación personal, referencias religiosas y consejos motivacionales dirigidos a sus seguidores.

Sin embargo, su retorno digital ocurre bajo la sombra de las denuncias que surgieron en 2024, cuando diversas figuras del espectáculo lo señalaron como presunto responsable de millonarias estafas que habrían superado los S/800.000.

De las acusaciones por estafa a su nueva faceta como coach motivacional

El caso cobró notoriedad principalmente por la denuncia pública de su expareja, la actriz cómica Gabriela Serpa, quien aseguró haber perdido S/300.000, dinero que —según su versión— Méndez habría recibido con la promesa de duplicarlo mediante supuestos negocios.

Las acusaciones no quedaron ahí. El exchico reality y conductor de pódcast Israel Dreyfus también afirmó haber sido perjudicado económicamente, con una pérdida cercana a los S/130.000. De acuerdo con el programa Magaly TV: La Firme, otras denuncias relacionadas con presuntas licitaciones estatales elevarían el monto total comprometido a más de S/800.000.

Tras hacerse públicas estas acusaciones, Méndez dejó el país y desapareció del foco mediático. Su reciente regreso —con un perfil centrado en mensajes espirituales y reflexiones sobre el valor personal— generó sorpresa y debate entre seguidores y presuntas víctimas.

A diferencia de su etapa anterior, en la que exhibía un estilo de vida asociado al lujo, ahora publica contenido dirigido a hombres y mujeres sobre crecimiento emocional y fe, mencionando a Dios de manera recurrente. No obstante, la polémica no ha desaparecido: en uno de sus videos respondió con insultos a un usuario que cuestionó la eliminación de un contenido previo, lo que volvió a encender críticas.

Magaly Medina reacciona y cuestiona que siga en libertad

La conductora Magaly Medina se pronunció sobre la reaparición del joven durante la emisión de su programa, mostrando sorpresa por la situación legal del caso.

“Si la justicia no lo está persiguiendo, se supone que todo lo habrá arreglado. Aquí la gente se reinventa de una manera increíble. Se van del país varios años y regresan investidos como santos”, manifestó Medina en ATV.

Sus declaraciones reflejaron el malestar de parte del público que sigue esperando respuestas sobre las denuncias.

Israel Dreyfus mantiene esperanza de recuperar su dinero

Entre los testimonios más recientes, Israel Dreyfus reveló que retomó contacto con Méndez y que el joven le habría prometido asumir su responsabilidad económica.

“He tenido comunicación con él, estamos en buenos términos. Me dio su versión de las cosas. Lo supe entender, me dijo que se está alineando, y lo estoy esperando también. Se comprometió a hacerse cargo”, expresó Dreyfus, mostrando expectativa de recuperar los S/130.000 que reclama.

Por su parte, Gabriela Serpa ha preferido mantener distancia pública del tema, aunque personas cercanas a la actriz reiteraron el fuerte impacto emocional y financiero que significó la pérdida de sus ahorros.