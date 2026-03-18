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¡NO LO VEAS ALEJANDRA! Said siguió de fiesta con mujeres en reveladora PARTE 2 de ampay de Magaly

Magaly Medina mostró nuevos adelantos de la segunda parte del viaje en Argentina, donde el esposo de Alejandra Baigorria siguió de fiesta en compañía de varias mujeres.

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    ¡NO LO VEAS ALEJANDRA! Said siguió de fiesta con mujeres en reveladora PARTE 2 de ampay de Magaly
    Nuevas imágenes de Said Palao en ampay
    ¡NO LO VEAS ALEJANDRA! Said siguió de fiesta con mujeres en reveladora PARTE 2 de ampay de Magaly

    Tras la polémica fiesta en un yate en Argentina, Said Palao continuó celebrando junto a varias mujeres, según dio a conocer el programa 'Magaly TV, la firme'. El viaje, en el que también participaron Mario Irivarren y Patricio Parodi, inició el 13 de marzo y se prolongó hasta el fin de semana. “No merecen más que un absoluto desprecio”, expresó Magaly Medina al presentar el adelanto de la segunda parte del ampay, donde se observa al esposo de Alejandra Baigorria compartiendo con mujeres.

    El avance también dejó ver que, tras la reunión en el yate, los chicos reality siguieron con un día de campo frente a un lago en las afueras de Buenos Aires, acompañados por nuevas jóvenes que se sumaron a la celebración. Magaly Medina adelantó que el material completo se emitiría el 18 de marzo, precisando que “la fiesta no terminó el día viernes, nuestro equipo estuvo hasta el lunes en Buenos Aires”.

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    Magaly muestra segunda parte de la juerga en Argentina

    El programa de Magaly Medina difundió nuevas imágenes en las que Said Palao aparece interactuando con mujeres, en escenas que incluyen juegos con agua y momentos en los que le aplican bloqueador en la espalda al integrante de 'Esto es guerra'. "De las chicas que les había acompañado en el yate, solo quedaron dos, el resto de las que llegaron… son nuevas amiguitas que llegaron ese día”, afirmó la popular ‘Urraca’ durante la emisión.

    En los videos también se aprecia a Said Palao cargando bebidas mientras se dirige a las afueras de Buenos Aires, donde disfruta de un día soleado junto a sus acompañantes. Aunque en estas tomas no aparecen Mario Irivarren ni Patricio Parodi, Magaly Medina aseguró contar con material relevante sobre ellos que será emitido próximamente.

    Said Palao restringe comentarios tras el escándalo

    Luego de la difusión de estas imágenes, Said Palao optó por limitar los comentarios en su cuenta de Instagram ante la avalancha de críticas y cuestionamientos por su participación en la juerga. Hasta el momento, Alejandra Baigorria no se ha pronunciado sobre lo ocurrido, a diferencia de Onelia Molina, quien decidió terminar su relación con Mario Irivarren tras la difusión de los primeros videos.

    El escándalo vuelve a evidenciar cómo este tipo de episodios protagonizados por chicos reality generan gran repercusión en medios y redes sociales, manteniendo la atención del público en las acciones de Said Palao y sus compañeros, quienes hasta ahora guardan silencio.

    SOBRE EL AUTOR:
    ¡NO LO VEAS ALEJANDRA! Said siguió de fiesta con mujeres en reveladora PARTE 2 de ampay de Magaly
    Omar Moller

    Periodista especializado en actualidad, tendencias y entretenimiento. Editor web de Wapa.pe. Licenciado en Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Interesado en temas relacionados con farándula, celebridades, tendencias, coyuntura nacional, etc.

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