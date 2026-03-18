El programa Q' Bochinche mostró a Alejandra Baigorria dirigiéndose al público con duro mensaje frente al público tras las imágenes de Said Palao en un yate.

La empresaria y exchica reality Alejandra Baigorria volvió a aparecer públicamente pocas horas después de que se difundieran las imágenes que involucran a Said Palao en un yate junto a Mario Irivarren y Patricio Parodi, acompañados de varias mujeres durante un viaje al extranjero. ¿Qué dijo?

Alejandra Baigorria abre su corazón con profundo mensaje tras ampay de Said Palao

El material fue difundido inicialmente por el portal Instarándula, generando una ola de comentarios en redes sociales sobre la relación entre Baigorria y el integrante de reality. Pese a la controversia, la también llamada 'Gringa de Gamarra' optó por mantener su actividad en plataformas digitales sin pronunciarse directamente sobre el ampay.

Mientras el tema continúa generando debate en el mundo del espectáculo, Baigorria fue vista participando en un evento empresarial organizado por Ripley. En la actividad, la empresaria brindó una charla dirigida a emprendedores y profesionales interesados en el crecimiento de negocios.

Durante el encuentro, Baigorria compartió parte de su experiencia como empresaria y habló sobre la importancia de la resiliencia frente a las dificultades. El momento fue captado y difundido por el programa digital Q' Bochinche, donde se mostró a la influencer dirigiéndose al público con un mensaje motivador.

En medio del contexto mediático que atraviesa, sus palabras no pasaron desapercibidas para los asistentes ni para los usuarios en redes, quienes interpretaron su discurso como una reflexión personal sobre los momentos complicados.

"El día que se sientan en el suelo, que no quieran levantarse, el día que no quieras salir a trabajar, porque a todos nos pasan problemas, de repente mi problema yo pienso que es el peor del mundo y de repente el problema de la señora es peor que el mío, mientras tengamos salud, mientras tengamos las fuerzas, estamos vivos, estamos aquí, hay que pararse y seguir porque la vida es tan corta que hay que aprovechar cada momento y cada segundo y hay que acordarse que tienen un motor y un motivo que los espera en casa", dijo la empresaria en una charla para emprendedoras.

Revelan que el ‘ampay’ de Said Palao y Mario Irivarren tendría más escenas: fiesta continuó en una casa

La polémica generada por las imágenes de Said Palao y Mario Irivarren en un yate en Argentina aún no termina. Según adelantó Magaly Medina, el material difundido hasta ahora sería solo una parte de lo que realmente ocurrió durante el viaje de los chicos reality.

En su programa, la conductora de televisión sorprendió al anunciar que existen más imágenes del encuentro, donde se evidenciaría que la celebración continuó en otro lugar tras la salida en el yate. Cabe recordar que, luego de la difusión del ‘ampay’, Onelia Molina confirmó el fin de su relación con Mario Irivarren.

“Este es un adelanto de las imágenes que les ofreceremos en nuestro programa, porque la fiesta no terminó el viernes”, dijo Magaly Medina en su espacio televisivo antes de anunciar que habrá una segunda parte del ‘ampay’ de Mario Irivarren y Said Palao.

En el avance mostrado, se observa a los amigos trasladándose a una vivienda junto a varias mujeres para continuar con la reunión. De acuerdo con la información revelada por el programa, en ese lugar también habrían aparecido otras jóvenes que no estuvieron presentes en el yate.