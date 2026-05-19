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Ocio - ÚLTIMO MINUTO | Temblor en Perú hoy, 19 de mayo de 2026: conoce dónde fue el epicentro del sismo, según IGP

ÚLTIMO MINUTO | Temblor en Perú hoy, 19 de mayo de 2026: conoce dónde fue el epicentro del sismo, según IGP

El IGP reporta sismos en varias regiones del país; se recomienda mantener la calma y seguir las instrucciones de las autoridades.

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    ÚLTIMO MINUTO | Temblor en Perú hoy, 19 de mayo de 2026: conoce dónde fue el epicentro del sismo, según IGP
    ÚLTIMO SISMO EN PERÚ .
    ÚLTIMO MINUTO | Temblor en Perú hoy, 19 de mayo de 2026: conoce dónde fue el epicentro del sismo, según IGP

    Un fuerte movimiento sísmico de magnitud 6,1 remeció la región Ica durante la madrugada de este 19 de mayo. De acuerdo con el reporte del Instituto Geofísico del Perú, el evento ocurrió a la 12:57 a. m. y su epicentro se ubicó a 41 kilómetros al sur de la ciudad de Ica, con una profundidad de 81 kilómetros.

    Tras el temblor, las autoridades recordaron a la población la importancia de contar con una mochila de emergencia y mantenerse preparados frente a posibles desastres naturales.

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    Sismo en Lima.
    Sismo en Lima.

    ¿Cuál fue la ubicación del epicentro del reciente sismo en Perú?

    El movimiento telúrico reportado este martes 19 de mayo tuvo su epicentro a 41 kilómetros al sur de la ciudad de Ica, en la región del mismo nombre.

    Recomendaciones ante un sismo en Perú

    • Conservar la tranquilidad y dirigirse de inmediato a las zonas seguras previamente identificadas.
    • Brindar apoyo y atención especial a niños, adultos mayores y personas con discapacidad.
    • Mantenerse alejado de ventanas, espejos, vidrios, puertas y estructuras que puedan representar un riesgo.
    • En caso de encontrarse en la vía pública, evitar acercarse a postes y cables eléctricos.
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    Asimismo, las autoridades del Indeci exhortaron a la ciudadanía a identificar espacios seguros tanto dentro como fuera de casa para prevenir accidentes durante una emergencia.

    También recomendaron tener preparada una mochila de emergencia con artículos esenciales como mascarillas, alcohol, alimentos no perecibles, herramientas básicas, radio portátil y otros implementos útiles ante desastres naturales.

    SOBRE EL AUTOR:
    ÚLTIMO MINUTO | Temblor en Perú hoy, 19 de mayo de 2026: conoce dónde fue el epicentro del sismo, según IGP
    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Interesada en temas relacionados con moda, celebridades, estilo de vida, tendencias, coyuntura nacional, etc.

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