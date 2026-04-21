ÚLTIMO MINUTO | Temblor en Perú hoy, 21 de abril de 2026: conoce dónde fue el epicentro del sismo, según IGP

Un sismo de magnitud 4.9 se registró a las 11:18 a. m., a 42 km al SO de Huasicancha, Huancayo - Junín. El temblor de este martes 21 de abril del 2026 tuvo una profundidad de 106 km, según informó el Instituto Geofísico del Perú (IGP) vía X. Recuerda mantener siempre lista una mochila de emergencia para estar preparado ante cualquier desastre natural.

