ÚLTIMO MINUTO | Temblor en Perú hoy, 21 de abril de 2026: conoce dónde fue el epicentro del sismo, según IGP

ÚLTIMO MINUTO | Temblor en Perú hoy, 21 de abril de 2026: conoce dónde fue el epicentro del sismo, según IGPÚnete al canal de Whatsapp de Wapa
Un sismo de magnitud 4.9 se registró a las 11:18 a. m., a 42 km al SO de Huasicancha, Huancayo - Junín. El temblor de este martes 21 de abril del 2026 tuvo una profundidad de 106 km, según informó el Instituto Geofísico del Perú (IGP) vía X. Recuerda mantener siempre lista una mochila de emergencia para estar preparado ante cualquier desastre natural.
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Líneas de emergencia que debes tener a la mano
Ante cualquier sismo o desastre natural, estas son las principales líneas de atención en el país:
- Policía Nacional del Perú: 105
- Cuerpo General de Bomberos: 116
- Defensa Civil: 115
- Infosalud: 113
- Policía de Carreteras: 110
- EsSalud: 107
- Violencia familiar: 100
- EsSalud mujeres: 01 411 8000 (opción 6)
- Cruz Roja Peruana: 01 266 0481.
¿Qué hacer durante un sismo?
El IGP y Defensa Civil recomiendan seguir estas acciones básicas:
Mantener la calma y ubicarse en zonas seguras (columnas, muros estructurales).
- Alejarse de ventanas, repisas y objetos que puedan caer.
- No usar ascensores ni escaleras durante el movimiento.
- Tener siempre lista una mochila de emergencia con agua, linterna, radio y botiquín.
- Seguir únicamente información oficial y las indicaciones de las autoridades.