¿Tu distrito es considerado pobre? JNE INFORMA cuánto será la multa por no votar en segunda vuelta 2026Únete al canal de Whatsapp de Wapa
A pocos días de la segunda vuelta electoral de 2026, millones de peruanos deberán cumplir con su obligación de elegir al nuevo presidente del Perú. No participar implicará una multa que podría complicar ciertos trámites.
En respuesta a esta situación, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) ha publicado una lista oficial que clasifica distritos, provincias y ciudades del Perú y determina cuánto deberá pagar cada elector si no cumple con votar o con integrar una mesa electoral. A continuación, detallamos los montos de las multas.
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Multas Segunda Vuelta 2026: ¿Qué cantidad debes abonar según tu distrito?
Es importante señalar que el monto de la multa depende del distrito registrado en tu DNI y del valor de la UIT (Unidad Impositiva Tributaria), actualmente S/5.500. Según la tabla de sanciones del JNE, estas son las multas:
|Clasificación del distrito
|Multa por no votar
|Porcentaje de la UIT
|Distrito no pobre
|S/110.00
|2% de la UIT
|Distrito pobre
|S/55.00
|1% de la UIT
|Distrito pobre extremo
|S/27.50
|0.5% de la UIT
Para verificar si tu distrito se clasifica como no pobre, pobre o de pobreza extrema, el JNE ofrece una lista oficial con base en el nivel de pobreza, según la Ley N.° 28859 y la UIT vigente. Accede a esta información en el siguiente enlace.
¿Cómo determinar la clasificación de tu distrito con Sisfoh?
Además de la lista del JNE, las personas interesadas pueden consultar el Sistema de Focalización de Hogares (Sisfoh) para saber cuánto deberán pagar. Utiliza la opción de Clasificación Socioeconómica (CSE) en el enlace oficial.
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En la plataforma, introduce tu DNI y los datos de la vivienda. De forma automática, el sistema te indicará el nivel socioeconómico de tu hogar, lo que facilitará la identificación de tu distrito.