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¿Tu distrito es considerado pobre? JNE INFORMA cuánto será la multa por no votar en segunda vuelta 2026

Para conocer la clasificación de tu distrito y las multas vigentes, consulta la lista oficial del JNE o utiliza el Sistema de Focalización de Hogares (Sisfoh).

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    ¿Tu distrito es considerado pobre? JNE INFORMA cuánto será la multa por no votar en segunda vuelta 2026

    A pocos días de la segunda vuelta electoral de 2026, millones de peruanos deberán cumplir con su obligación de elegir al nuevo presidente del Perú. No participar implicará una multa que podría complicar ciertos trámites.

    En respuesta a esta situación, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) ha publicado una lista oficial que clasifica distritos, provincias y ciudades del Perú y determina cuánto deberá pagar cada elector si no cumple con votar o con integrar una mesa electoral. A continuación, detallamos los montos de las multas.

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    Multas Segunda Vuelta 2026: ¿Qué cantidad debes abonar según tu distrito?

    Es importante señalar que el monto de la multa depende del distrito registrado en tu DNI y del valor de la UIT (Unidad Impositiva Tributaria), actualmente S/5.500. Según la tabla de sanciones del JNE, estas son las multas:

    Clasificación del distritoMulta por no votarPorcentaje de la UIT
    Distrito no pobreS/110.002% de la UIT
    Distrito pobreS/55.001% de la UIT
    Distrito pobre extremoS/27.500.5% de la UIT

    Para verificar si tu distrito se clasifica como no pobre, pobre o de pobreza extrema, el JNE ofrece una lista oficial con base en el nivel de pobreza, según la Ley N.° 28859 y la UIT vigente. Accede a esta información en el siguiente enlace.

    ¿Cómo determinar la clasificación de tu distrito con Sisfoh?

    Además de la lista del JNE, las personas interesadas pueden consultar el Sistema de Focalización de Hogares (Sisfoh) para saber cuánto deberán pagar. Utiliza la opción de Clasificación Socioeconómica (CSE) en el enlace oficial.

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    En la plataforma, introduce tu DNI y los datos de la vivienda. De forma automática, el sistema te indicará el nivel socioeconómico de tu hogar, lo que facilitará la identificación de tu distrito.

    ¿Cómo saber la clasificación de tu distrito, según SISFOH?
    ¿Cómo saber la clasificación de tu distrito, según SISFOH?
    SOBRE EL AUTOR:
    ¿Tu distrito es considerado pobre? JNE INFORMA cuánto será la multa por no votar en segunda vuelta 2026
    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Interesada en temas relacionados con moda, celebridades, estilo de vida, tendencias, coyuntura nacional, etc.

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