DNI electrónico sin costo: Reniec lanza gran campaña este lunes 15 de junio

El Reniec ofrecerá una oportunidad única este 15 de junio para obtener el DNI electrónico gratis.

¡Atención! El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) anunció una campaña especial para facilitar la obtención gratuita del DNI electrónico este lunes 15 de junio, en el distrito de San Martín de Porres. A continuación, te damos todos los detalles.

¿Qué se necesita para conseguir el DNI electrónico el 15 de junio?

Según Reniec, la actividad se realizará en la Agencia Zona Comercial e Industrial, ubicada en la calle Las Tunas N.° 308, urbanización Naranjal. La jornada se desarrollará únicamente el 15 de junio, de 9.30 a. m. a 1.00 p. m. Es importante llegar temprano, ya que los cupos son limitados.

Dentro del grupo de beneficiarios se incluyen menores de edad (hasta los 17 años) y personas mayores de 60 años. Además, se tomará la foto gratis durante la jornada, por lo que no es necesario llevar una. En el caso de los menores, deben estar acompañados por uno de sus padres o un apoderado.

¿Cúales son los requisitos para obtener el DNI electronico durante el 15 de junio?

Reniec organiza 172 campañas de DNI gratuito hasta el 14 de junio: ubicaciones, horarios y requisitos

Si no calificas para la campaña del 15 de junio, aún tienes oportunidad. Reniec lanzó un total de 172 campañas gratuitas en todo el país, distribuidas en 22 departamentos, con el propósito de reducir la falta de documentación y facilitar el acceso a la identidad.

Entre las ciudades donde se realizarán estas iniciativas se encuentran: Amazonas, Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Loreto, Madre de Dios, Piura, Puno, San Martín, Tacna, Tumbes y Ucayali.