Mario Irivarren pidió disculpas tras la discusión con una productora de La Manada. Jatziry aseguró que el conflicto quedó atrás y sorprendió con un inesperado mensaje que provocó risas en el programa.

La reciente tensión vivida en el programa de YouTube La Manada quedó atrás. Luego del incómodo intercambio que protagonizaron Mario Irivarren y la productora Jatziry durante una transmisión en vivo, ambos reaparecieron frente a las cámaras para aclarar lo ocurrido y asegurar que el conflicto ya fue superado.

Aunque el equipo decidió iniciar el programa con un tono relajado y hasta parodiar la situación, las declaraciones de ambos terminaron siendo uno de los momentos más comentados por los seguidores del espacio digital.

Jatziry asegura que todo quedó solucionado, pero lanza una frase que desató risas

Durante el programa, Jatziry tomó la palabra para referirse a la controversia y explicó que ya había conversado personalmente con Mario Irivarren. La joven dejó claro que el problema quedó atrás, aunque cerró su intervención con un comentario que sorprendió a todos.

“La verdad que ha sido un partido complicado, he recibido todo tipo de comentarios, pero aquí estamos porque siempre con los ovarios bien puestos, dando la cara. Aquí no nos achicopalamos contra nada ni nadie”.

Acto seguido añadió entre risas: “Las cosas ya se hablaron, vinieron los directivos, estamos más unidos que nunca, igual Mario te puedes ir bien a la con***”.

La frase provocó carcajadas entre los conductores y marcó el tono distendido con el que decidieron cerrar el episodio.

Mario Irivarren ofrece disculpas y llena de elogios a la joven productora

Más adelante, Mario Irivarren abordó el tema con mayor seriedad y reconoció que la discusión nunca debió ocurrir frente al público. El exchico reality aprovechó el espacio para disculparse con la audiencia y explicar que, tras finalizar el programa, ambos conversaron para resolver sus diferencias.

“Se generó una situación aquí bastante tensa, primero pedir disculpas al público, son cosas que no se deben ver, disculpas por el momento incómodo que se generó”.

Asimismo, reveló que la conversación posterior permitió aclarar aspectos que hasta ese momento no habían salido a la luz.

“Luego del programa nos quedamos, conversamos largo y tendido, hablamos cosas muy valiosas que no se habían dicho, que no sabíamos”.

Irivarren también destacó el esfuerzo y la perseverancia de Jatziry, asegurando que siente admiración por la decisión que tomó de dejar su hogar para perseguir sus metas profesionales.

“Aclaro que con Jatziry todo está bien, el último martes conversamos, se aclararon los problemas. Para mí que una chica tan joven deje su hogar y luche por sus sueños, para mí es de admirar, ni siquiera a mi edad, tiene mucho potencial”, manifestó.

Por su parte, la integrante del equipo confirmó que la relación entre ambos atraviesa un buen momento y contó que incluso decidió tener un gesto especial con el conductor tras dejar atrás el impasse.

“Ha sido bastante reconfortante, hay bastantes comentarios... nada, igual Mario sabe que los dos hemos conversado y le he traído un presente a Mario”, comentó.