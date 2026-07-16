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Mario Irivarren DESTAPA el verdadero motivo del distanciamiento con Hugo García: "No me habla"

Mario Irivarren reveló que su amistad con Hugo García se enfrió tras una polémica broma sobre su próxima paternidad. Además, contó cómo fue su inesperado encuentro con Alondra García Miró.

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    Irivaren contó que Hugo se molestó por la broma que hizo junto a Curwen acerca del embarazo de Isabela Ladera. | Composición Wapa
    Mario Irivarren DESTAPA el verdadero motivo del distanciamiento con Hugo García: "No me habla"

    Mario Irivarren se sinceró sobre el momento que atraviesa su amistad con Hugo García y reconoció que la relación entre ambos se enfrió luego de las bromas que surgieron tras el anuncio del embarazo de Isabella Ladera con el exintegrante de realities.

    Durante una reciente conversación, el conductor y creador de contenido admitió que no reaccionó de la mejor manera cuando comenzaron los comentarios en tono de burla y este miércoles considera que debió actuar de forma distinta para evitar el malestar de su amigo.

    Mario reconoce que debió frenar las bromas sobre Hugo García

    Irivarren explicó que, al ver que la situación tomaba otra dimensión, entendió que Hugo se había sentido incómodo con lo ocurrido. "Yo no supe cómo manejar la situación y quizá no fui tajante al momento de poner el ‘pare’ con la broma. Claramente (Hugo) se molestó", confesó.

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    El exchico reality señaló, además, que, aunque ambos han coincidido después, percibió cierta frialdad en el trato, lo que terminó por confirmar sus sospechas sobre el distanciamiento.

    "Después de eso, me lo he cruzado, pero por la forma como me saludó, entendí que estaba molesto", precisó Mario, quien aprovechó nuevamente para ofrecer disculpas públicas a Hugo García.

    El inesperado encuentro con Alondra García Miró

    En otro momento de su pódcast 'La Manada', Mario también sorprendió al revelar que coincidió recientemente con Alondra García Miró, una de las relaciones más recordadas de su paso por la televisión.

    El influencer contó que el encuentro ocurrió de manera casual en un restaurante y que, pese a la cercanía física, ninguno llegó a saludar al otro.

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    "Yo estaba sentado en una mesa y estaba a cinco metros de mí, de espaldas, con su amiga cenando", relató durante la conversación con Laura Spoya y Gerardo Pe'.

    Según explicó, no hubo intercambio de miradas ni señales que permitieran confirmar si la modelo llegó a notar su presencia en el lugar.

    "No hicimos contacto visual. Yo la he visto de espaldas. No tengo idea de que ella me haya visto", agregó la popular Calavera coqueta, recordando así a una de las parejas más populares de la época de Combate.

    Aunque ambos tomaron caminos distintos hace varios años, el inesperado cruce despertó la curiosidad de sus seguidores, quienes todavía recuerdan la historia que protagonizaron en la televisión peruana.

    SOBRE EL AUTOR:
    Mario Irivarren DESTAPA el verdadero motivo del distanciamiento con Hugo García: "No me habla"
    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Interesada en temas relacionados con moda, celebridades, estilo de vida, tendencias, coyuntura nacional, etc.

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