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Alejandra Baigorria rompe en llanto al reconciliarse con Mario Irivarren, quien le pide perdón: “Fuiste importante en mi vida”

¡Reencuentro emotivo! Alejandra Baigorria y Mario Irivarren liman asperezas en el pódcast 'La Manada' tras años de amistad y conflictos públicos.

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    Alejandra Baigorria rompe en llanto al reconciliarse con Mario Irivarren, quien le pide perdón: “Fuiste importante en mi vida”
    Alejandra Baigorria llora tras disculpas de Mario Irivarren. | Composición Wapa
    Alejandra Baigorria rompe en llanto al reconciliarse con Mario Irivarren, quien le pide perdón: “Fuiste importante en mi vida”

    Alejandra Baigorria y Mario Irivarren protagonizaron un emotivo reencuentro en el pódcast 'La Manada', donde ambos decidieron dejar atrás sus diferencias tras meses de distanciamiento. El exchico reality sorprendió al ofrecer disculpas públicas por actitudes que pudieron afectar la amistad que mantuvieron durante años.

    Conmovida por el momento, la empresaria no pudo contener las lágrimas al recordar las experiencias vividas junto a él y la importancia del vínculo que los unió. Esto marcó una reconciliación muy comentada en redes sociales.

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    Mario Irivarren pide disculpas públicas a Alejandra Baigorria en 'La Manada'

    Durante la conversación en el pódcast 'La Manada', el exchico reality tomó la iniciativa de abordar el quiebre de su amistad con Alejandra Baigorria y ofreció disculpas públicas por cualquier actitud que haya generado malestar.

    "Yo te ofrezco las disculpas si algún día algún comentario o alguna actitud mía no te pareció o no te gustó. Realmente no habría sido mi intención", expresó el conductor. Asimismo, recalcó que ambos tuvieron responsabilidad en el distanciamiento: "Algo que no se ha dicho hasta ahora es unas disculpas. Si en algún momento yo dije o hice algo, o alguna actitud mía estuvo fuera de lugar, porque este episodio tuvo actitudes de ida y de vuelta, aquí nadie es culpable y nadie es víctima". Este gesto marcó un punto de inflexión.

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    Alejandra Baigorria se quiebra al recordar su amistad con Mario Irivarren

    Alejandra Baigorria, visiblemente conmovida en 'La Manada', rompió en llanto al recordar su amistad con Mario Irivarren. "De mi lado igual, en algún momento te pedí disculpas, luego pasaron cosas que escaparon de las manos de ambos, pero siempre tuve en mi corazón de que más iba a pesar la amistad que tuvimos que cualquier otra cosa que pueda pasar… Somos humanos cometemos errores y no esta mal pedir disculpas y aceptarlo, porque al final, fue un vínculo tan grande e importante que para mí venir acá, verte, a mí sí me mueve bastante, porque tú siempre fuiste importante en mi vida".

    Además, agregó: "Fuiste una persona que me enseñó mucho, creo que pasamos muchas cosas. He llorado contigo, te he contado mis problemas, tú a mí, y creo que eso no debería ser algo que se termine así. A mí sí me duele, y Said sabe, siempre se lo digo. A mí sí me duele estar separada de Mario porque él es una excelente persona, fuera de todo, porque todos cometemos errores, nadie es perfecto, pero eso no tiene nada que ver con tus problemas personales, tus relaciones o los errores que hayas cometido, con lo que tú fuiste como persona conmigo… Yo te quiero un montón y gracias por abrir la puerta porque tenía que pasar en algún momento".

    SOBRE EL AUTOR:
    Alejandra Baigorria rompe en llanto al reconciliarse con Mario Irivarren, quien le pide perdón: “Fuiste importante en mi vida”
    Nycole Matheus

    Redactora web para la sección Moda y Belleza de la Revista Wapa. Bachiller en Comunicación y Periodismo por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), periodista, conductora y locutora. Interesada en temas relacionados al ámbito social, cultural y moda.

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