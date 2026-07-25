Cielo Fernández expone a Susana Alvarado y revela que le descontó el sueldo tras cometer GRAVE error en Corazón Serrano: "Hay ciertas reglas"

La cantante de 19 años compartió que olvidó su vestuario oficial antes de un concierto de Corazón Serrano , lo que resultó en una sanción económica impuesta por Susana Alvarado.

Cielo Fernández, una de las voces más jóvenes de Corazón Serrano, dejó sorprendidos a los seguidores de la agrupación al contar que las integrantes pueden recibir descuentos en sus remuneraciones cuando incumplen las normas internas del grupo. La cantante reveló que ella misma fue sancionada tras cometer un descuido antes de una presentación, y aseguró que es Susana Alvarado quien se encarga de aplicar este tipo de medidas disciplinarias.

¿Por qué Susana Alvarado le descontó de su sueldo a Cielo Fernández?

La confesión se produjo durante la participación de todas las integrantes de Corazón Serrano en el pódcast Edson ‘Pa' Qué Más’, donde Edson Dávila no ocultó su sorpresa al conocer cómo funciona el reglamento interno de la reconocida agrupación de cumbia.

Durante la conversación en el programa digital de Edson Dávila, Cielo Fernández recordó el incidente que provocó la sanción económica. La intérprete de 19 años explicó que, antes de un concierto realizado en provincia, olvidó llevar el vestuario oficial de Corazón Serrano, por lo que tuvo que presentarse con una prenda distinta al uniforme que lucían sus compañeras.

"Me olvidé el vestuario y tuve que colocarme otro y salí diferente a todas. Me pasó de la nada, me olvidé. Y me cayó tremendo descuento", explicó la joven cantante.

La revelación tomó un giro inesperado cuando Cielo señaló que Susana Alvarado es la integrante encargada de hacer cumplir las sanciones establecidas dentro de la agrupación. La confesión provocó las bromas de Edson Dávila, quien no dudó en dirigirse a la pareja de Paco Bazán para comentar entre risas que era la "policía escolar" del grupo.

"¿Y sabes quién es la que descuenta? Susana Alvarado", dijo Cielo, mientras que la artista sonreía.

Ante la curiosidad del conductor, Susana Alvarado fue consultada sobre el monto que le descontó a su compañera. Sin embargo, prefirió mantener esa información en reserva y explicó que las medidas forman parte del reglamento interno que todas las integrantes deben respetar.