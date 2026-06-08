Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
Ocio - Resultados oficiales ONPE EN VIVO: conteo al 94.75 % de la segunda vuelta

Corazón Serrano abre su historia más íntima en “Camino a un sueño: el concierto”

“Yo no tuve niñez, tuve responsabilidades”, confiesa Edwin Guerrero en la producción que revela las historias de esfuerzo, sacrificio y perseverancia que marcaron los 33 años de trayectoria de Corazón Serrano.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    Corazón Serrano abre su historia más íntima en “Camino a un sueño: el concierto”
    Corazón Serrano. | Composición Wapa
    Corazón Serrano abre su historia más íntima en “Camino a un sueño: el concierto”

    Tras celebrar 33 años de historia y consolidarse como una de las agrupaciones más importantes de la música peruana, Corazón Serrano presenta 'Camino a un sueño: el concierto', un documental que muestra el lado más humano de la exitosa orquesta y las historias que hicieron posible su camino al éxito.

    Disponible en YouTube y en las redes oficiales del grupo, la producción reúne testimonios inéditos de Edwin Guerrero, Yrma Guerrero y las voces que hoy integran la agrupación, quienes comparten recuerdos, desafíos, sacrificios y sueños que marcaron sus vidas antes de llegar a los escenarios más importantes del país.

    Uno de los momentos más impactantes del documental llega con la confesión de Edwin Guerrero, director de Corazón Serrano. “Yo no tuve niñez, tuve responsabilidades”, afirma al recordar los sacrificios que debió asumir desde muy joven y que fueron determinantes para construir el proyecto musical que hoy es referente de la cumbia peruana.

    wapa.pe

    PUEDES VER: Kyara Villanella presenta a su pareja: conoce al joven que apareció EN VIVO junto a Keiko Fujimori

    La producción también recoge reflexiones de Yrma Guerrero, una de las figuras fundamentales en la historia de la agrupación. “Entendimos que cada ‘no’ que recibíamos nos estaba preparando para un ‘sí’ mucho más grande”, señala, resumiendo el espíritu de perseverancia que atraviesa toda la narrativa.

    Las actuales integrantes también comparten momentos que marcaron sus carreras. Lesly Águila recuerda los inicios en escenarios pequeños, mientras que Ana Lucía Urbina reflexiona sobre cómo aquellos artistas que admiraba de niña hoy forman parte de su misma industria.

    Por su parte, Susana Alvarado habla sobre las dudas que enfrentó cuando decidió apostar por la música. “Me dijeron que no duraría, pero mira, aquí estoy cumpliendo mis sueños”, comenta. En la misma línea, Kiara Lozano revela cómo las personas más cercanas a ella llegaron a cuestionar su decisión antes de verla triunfar.

    La disciplina también aparece como uno de los pilares del éxito del grupo. “La vida a mí me dio un talento, y convertirlo en algo grande depende de mi disciplina y mi constancia”, sostiene Briela, destacando el trabajo constante que exige mantenerse vigente en la industria musical.

    Uno de los relatos más emotivos es el de Milagros Díaz, quien recuerda que conoció a Corazón Serrano siendo apenas una niña. “Subí al escenario a los 8 años con un cartel y Edwin Guerrero me dijo que regresara a los 18 años… y aquí estoy”, cuenta emocionada.

    A su vez, Cielo Fernández comparte una mirada hacia el futuro. “Este escenario es donde siempre quise estar. Este camino no termina aquí, esto recién empieza”, afirma.

    wapa.pe

    PUEDES VER: Isabel Acevedo presenta a sus 'HIJOS' mientras todos hablan de la BODA de Christian y Karla

    Más que un tras bambalinas, 'Camino a un sueño: el concierto' es un homenaje a las historias de lucha, perseverancia y esperanza que existen detrás de cada presentación, cada canción y cada logro alcanzado por la agrupación.

    Con este lanzamiento, Corazón Serrano no solo celebra sus 33 años de trayectoria, sino que también abre las puertas de su historia más personal para conectar con su público desde un lugar mucho más íntimo y auténtico.

    El documental ya se encuentra disponible en YouTube y en las redes oficiales de Corazón Serrano.

    SOBRE EL AUTOR:
    Corazón Serrano abre su historia más íntima en “Camino a un sueño: el concierto”
    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Interesada en temas relacionados con moda, celebridades, estilo de vida, tendencias, coyuntura nacional, etc.

    Prefiero a Wapa en Google

    Lo último en Wapa

    Kyara Villanella presenta a su pareja: conoce al joven que apareció EN VIVO junto a Keiko Fujimori

    Mónica Delta genera controversia por frase sobre la pobreza tras primeros resultados de segunda vuelta: "La gente pobre no tiene nada que perder"

    Alejandra Baigorria EXPLOTA contra votantes y pide “abrir los ojos”, pero las redes no perdonan

    ¿Quién es Kyara Villanella? La hija de Keiko Fujimori que marcó distancia de su madre en redes

    Isabel Acevedo presenta a sus 'HIJOS' mientras todos hablan de la BODA de Christian y Karla

    Ofertas

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 47.90
    Comprar

    Farenet

    REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

    PRECIO

    S/ 84.90
    Comprar

    La Bistecca

    ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

    PRECIO

    S/ 85.90
    Comprar

    Cinemark

    CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

    PRECIO

    S/ 10.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza