Corazón Serrano abre su historia más íntima en “Camino a un sueño: el concierto”

“Yo no tuve niñez, tuve responsabilidades”, confiesa Edwin Guerrero en la producción que revela las historias de esfuerzo, sacrificio y perseverancia que marcaron los 33 años de trayectoria de Corazón Serrano .

Tras celebrar 33 años de historia y consolidarse como una de las agrupaciones más importantes de la música peruana, Corazón Serrano presenta 'Camino a un sueño: el concierto', un documental que muestra el lado más humano de la exitosa orquesta y las historias que hicieron posible su camino al éxito.

Disponible en YouTube y en las redes oficiales del grupo, la producción reúne testimonios inéditos de Edwin Guerrero, Yrma Guerrero y las voces que hoy integran la agrupación, quienes comparten recuerdos, desafíos, sacrificios y sueños que marcaron sus vidas antes de llegar a los escenarios más importantes del país.

Uno de los momentos más impactantes del documental llega con la confesión de Edwin Guerrero, director de Corazón Serrano. “Yo no tuve niñez, tuve responsabilidades”, afirma al recordar los sacrificios que debió asumir desde muy joven y que fueron determinantes para construir el proyecto musical que hoy es referente de la cumbia peruana.

La producción también recoge reflexiones de Yrma Guerrero, una de las figuras fundamentales en la historia de la agrupación. “Entendimos que cada ‘no’ que recibíamos nos estaba preparando para un ‘sí’ mucho más grande”, señala, resumiendo el espíritu de perseverancia que atraviesa toda la narrativa.

Las actuales integrantes también comparten momentos que marcaron sus carreras. Lesly Águila recuerda los inicios en escenarios pequeños, mientras que Ana Lucía Urbina reflexiona sobre cómo aquellos artistas que admiraba de niña hoy forman parte de su misma industria.

Por su parte, Susana Alvarado habla sobre las dudas que enfrentó cuando decidió apostar por la música. “Me dijeron que no duraría, pero mira, aquí estoy cumpliendo mis sueños”, comenta. En la misma línea, Kiara Lozano revela cómo las personas más cercanas a ella llegaron a cuestionar su decisión antes de verla triunfar.

La disciplina también aparece como uno de los pilares del éxito del grupo. “La vida a mí me dio un talento, y convertirlo en algo grande depende de mi disciplina y mi constancia”, sostiene Briela, destacando el trabajo constante que exige mantenerse vigente en la industria musical.

Uno de los relatos más emotivos es el de Milagros Díaz, quien recuerda que conoció a Corazón Serrano siendo apenas una niña. “Subí al escenario a los 8 años con un cartel y Edwin Guerrero me dijo que regresara a los 18 años… y aquí estoy”, cuenta emocionada.

A su vez, Cielo Fernández comparte una mirada hacia el futuro. “Este escenario es donde siempre quise estar. Este camino no termina aquí, esto recién empieza”, afirma.

Más que un tras bambalinas, 'Camino a un sueño: el concierto' es un homenaje a las historias de lucha, perseverancia y esperanza que existen detrás de cada presentación, cada canción y cada logro alcanzado por la agrupación.

Con este lanzamiento, Corazón Serrano no solo celebra sus 33 años de trayectoria, sino que también abre las puertas de su historia más personal para conectar con su público desde un lugar mucho más íntimo y auténtico.