Mauricio Diez Canseco celebra nuevo logro empresarial y sorprende con reflexión: "Hay que creer en uno mismo"Únete al canal de Whatsapp de Wapa
Mauricio Diez Canseco atraviesa una nueva etapa de crecimiento en su faceta empresarial. El conocido empresario peruano anunció que se encuentra próximo a concretar un importante paso en la expansión de su marca con la apertura de su primer restaurante Rústica en Colombia. En medio de este nuevo desafío, el popular 'Brad Pizza' compartió una reflexión sobre la importancia de mantener una actitud positiva para alcanzar los objetivos y también se pronunció sobre la divertida imitación que le realiza el comediante Alfredo Benavides.
PUEDES VER: Korina Rivadeneira da DRÁSTICO GIRO a su vida tras ruptura con Mario Hart y se despide con poderoso mensaje: "Que no vuelva nunca más a mi vida"
Mauricio Diez Canseco revela la filosofía que lo llevó a expandir Rústica y elogia a Alfredo Benavides
En los últimos días, Mauricio Diez Canseco volvió a captar la atención en redes sociales tras aparecer en un video junto a la caracterización que Alfredo Benavides realiza de él. El clip se viralizó rápidamente y mostró al empresario disfrutando de la parodia con el buen humor que lo caracteriza, mientras atraviesa uno de los momentos más importantes de su carrera.
El fundador de Rústica aseguró que el crecimiento de sus negocios ha sido posible gracias a una filosofía de vida basada en la Actitud Mental Positiva (AMP), principio que, según explicó, lo ha acompañado durante toda su trayectoria como empresario.
"En todos mis años de arduo trabajo he tenido siempre una Actitud Mental Positiva, que llamo AMP y que ha logrado que cada idea se concrete y hayamos podido crecer con los años, dar trabajo a miles de personas y ahora nos alistamos para la internacionalización", comentó el pizzero.
El empresario también resaltó que muchas personas suelen incomodarse cuando son objeto de imitaciones; sin embargo, en su caso, siempre ha preferido tomar estas situaciones con humor y valorar el trabajo artístico de los comediantes.
En ese sentido, dedicó elogios a Alfredo Benavides, a quien calificó como un talentoso imitador y agradeció el respeto con el que interpreta su personaje.
"Alfredo es un genio y siempre me ha imitado con mucho respeto, siempre me he divertido y lo hace bien. En la vida se alcanzan los objetivos con mucha actitud, hay que creer en uno mismo", añadió.
PUEDES LEER: Kiara Lozano rompe su silencio sobre Edwin Guerrero y SE SINCERA con inesperada confesión: "Es que no solo somos..."
Con este mensaje, Mauricio Diez Canseco reafirmó su optimismo frente a los nuevos retos empresariales que afronta, mientras continúa impulsando la expansión internacional de Rústica y compartiendo con sus seguidores la importancia de confiar en uno mismo para cumplir las metas.