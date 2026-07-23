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Mauricio Diez Canseco revela que se puso el 'rejuvchip' tras separarse de modelo argentina y sorprende con su confesión: “Me gusta estar soltero”

Siguiendo los pasos de Carlos Alcántara, Mauricio Diez Canseco disfruta su soltería tras un tratamiento. También menciona la implicación de Dailyn Curbelo en su ruptura.

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    Mauricio Diez Canseco revela que se puso el 'rejuvchip' tras separarse de modelo argentina y sorprende con su confesión: “Me gusta estar soltero”
    Mauricio Diez Canseco y Dailyn Curbelo tienen dos hijos juntos. | Composición Wapa
    Mauricio Diez Canseco revela que se puso el 'rejuvchip' tras separarse de modelo argentina y sorprende con su confesión: “Me gusta estar soltero”

    Mauricio Diez Canseco se encuentra en una nueva fase de su vida. Después de finalizar su relación con la modelo argentina Aixa Sosa, el conocido 'Brad Pizza' hizo su aparición en el evento 'Circo de las Estrellas: La Carlota, la Reina del Pop', en el Parque de las Leyendas, donde conversó sobre su soltería y los nuevos cambios que ha decidido implementar.

    El reconocido 'pizzero' no solo habló sobre la conexión de su ex Dailyn Curbelo con su ruptura; también, sorprendió al declarar que se ha sometido a un procedimiento de testosterona denominado 'rejuvchip', como lo ha hecho Carlos Alcántara, lo que le ha proporcionado una renovada vitalidad.

    La ruptura con Aixa Sosa

    Diez Canseco admitió que la separación con la modelo argentina se dio tras un reportaje donde apareció junto a Daylin Curbelo y sus hijos, lo que habría causado malestar en su pareja. "Actualmente estoy soltero, nos dimos un tiempo con Aixa", afirmó en una entrevista con Trome, corroborando la pausa en su relación.

    Sobre las razones de la separación, agregó: "Entiendo a Aixa porque hubo un reportaje con Daylin en mi hogar con los hijos, y eso causó malos entendidos, pero es importante recordar que los niños necesitan el afecto de su padre".

    Al ser preguntado si consideraría retomar la relación con la cantante cubana, Mauricio fue claro al indicar que las posibilidades son escasas. Expresó respeto y cariño por su ex, pero afirmó que su vida ahora sigue otro rumbo. "Seguimos siendo amigos. Nuestra relación fue maravillosa hace 15 años. La admiro mucho, la respeto y le tengo gran afecto, pero volver es difícil. Ella está muy centrada en sus hijos y yo estoy disfrutando mi soltería", expresó.

    El empresario sorprendió al confesar que se sometió a un tratamiento de testosterona que, según él, le ha otorgado mayor energía y juventud. "Sí. Me compararon con ‘Machín’ (Carlos Alcántara) porque compartimos edad y el mismo chip de testosterona, que nos beneficia bastante. Antes recurría a la pastilla azul, algo normal, pero ahora me siento rejuvenecido, más joven y lleno de energía. Me despierto temprano, hago ejercicio, y me siento en mi mejor momento. Estoy disfrutando mucho estar soltero", reveló.

    SOBRE EL AUTOR:
    Mauricio Diez Canseco revela que se puso el 'rejuvchip' tras separarse de modelo argentina y sorprende con su confesión: “Me gusta estar soltero”
    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Interesada en temas relacionados con moda, celebridades, estilo de vida, tendencias, coyuntura nacional, etc.

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