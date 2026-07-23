Roberto Martínez responde ante 'Amor y Fuego' sobre las recientes declaraciones de Gisela Valcárcel , quien conmocionada mencionó la infidelidad de su exesposo. ¿Qué respondió él?

El conocido exfutbolista Roberto Martínez ha acaparado la atención mediática después de que su exesposa, Gisela Valcárcel, divulgara detalles sobre el final de su matrimonio, el cual terminó tras una infidelidad con Viviana Rivasplata. En este contexto, Martínez acaparó las miradas al dejar clara su postura respecto a estas revelaciones cuando fue consultado sobre la 'Señito'.

Roberto Martínez se pronuncia sobre las declaraciones de Gisela Valcárcel

En la reciente emisión de 'Amor y Fuego', se mostró la conversación entre Roberto Martínez y un reportero del programa. Inicialmente, dejó claro que no ha comentado nada a nadie sobre las declaraciones de Gisela Valcárcel. "No le respondí a nadie", afirmó, y ante la insistencia, se le pidió que se expresara sobre el tema.

En respuesta, el exjugador de Universitario de Deportes mencionó que no profundizará en el tema de su exesposa Gisela Valcárcel, ya que siente que está en una nueva etapa de su vida. "Nooo jajaja. Estoy en otra hace mucho", añadió y desvió el tema:"Más bien salúdame a Rodrigo y a Gigi", expresó.

Finalmente, Roberto Martínez reveló que podría aparecer pronto en 'Amor y Fuego' para hablar abiertamente sobre todo lo que se dice respecto a su matrimonio con Gisela Valcárcel. "Cuando vaya por Lima les caigo para reírnos un rato", comentó.

Gisela Valcárcel rememora la advertencia hecha a Roberto Martínez tras su separación

Recientemente, Gisela Valcárcel revivió uno de los momentos más complejos de su vida emocional al recordar el impacto que significó ver a Roberto Martínez en una relación con Viviana Rivasplata. Durante la presentación de su libro 'El poder de ser tú', Gisela compartió que pasó por un periodo de tristeza al observar las portadas de los periódicos donde se veía al exfutbolista sonriente junto a la modelo, apenas unas semanas después de haber dejado el hogar que compartían.