Jaime Bayly revela en su nueva columna el motivo que llevó a su exesposa Sandra Masías a finalizar su matrimonio.

Jaime Bayly rompe el silencio y revela lo que Sandra Masías le dijo antes de separarse | Composición: Wapa Captura de pantalla - Facebook

Jaime Bayly rompe el silencio y revela lo que Sandra Masías le dijo antes de separarse | Composición: Wapa Captura de pantalla - Facebook

Jaime Bayly, el reconocido escritor peruano, reveló un detalle desconocido de su vida íntima en una nueva columna. En el texto que tituló ‘El tiempo que perdiste conmigo’, el también periodista se atrevió a destapar la dura razón que terminó su matrimonio con Sandra Masías. El ‘Tío Terrible’ recordó qué le dijo la madre de sus dos primeras hijas para poner punto final a su relación.

Jaime Bayly destapa qué le dijo su exesposa Sandra Masías para terminar su matrimonio

En su reciente columna, Jaime Bayly reveló un detalle que pocos sabían sobre el motivo por el que terminó su matrimonio con Sandra Masías Guislain, la madre de sus hijas Camila y Paolo Bayly. En su relato, el autor de ‘La noche es virgen’, contó las palabras de su exesposa para acabar con su relación, recordándolas como una frase devastadora.

“Mi exesposa se hartó de mí, me abandonó y se marchó con nuestras dos hijas a la ciudad del polvo y la niebla, a cinco horas en avión desde la isla en que vivíamos, la misma isla donde, por pura pereza, elijo seguir viviendo”, se lee al inicio.

Jaime Bayly habla de su separación con Sandra Masías

“El argumento que esgrimió para dejarme fue demoledor: Eres un pésimo amante, el peor amante que he tenido. Me espetó esa acusación porque, después de amarnos, yo a veces rompía a llorar y le decía que, además de estar con ella, quería enredarme con un hombre incierto, imaginario, un hombre que me procurase placeres innombrables que ella no podía darme”, agregó en confesión.

Para el escritor, Masías terminó por cansarse de sus peticiones, por lo que tomó la decisión de alejarse de él y rehízo su vida con otro hombre: “Comprensiblemente hastiada de mí, incapaz de competir con un amante fantasmagórico, se rindió, me dejó, se alejó de mí y se enamoró bien pronto de un francés ricachón, jugador de polo, alcohólico sin culpa, que supo amarla como ella merecía”.

Jaime Bayly revela su encuentro con Sandra Masías en boda de su hija

El pasado 14 de marzo, Paola Bayly se casó en Lima, Perú en una íntima boda donde sus padres estuvieron presente. Jaime y Sandra se reencontraron y aunque no se conocían detalles de ese encuentro, el periodista terminó por dar detalles de lo que ocurrió y de su impresión al verla.

“Una de mis hijas se casó recientemente en una fiesta fabulosa y fue allí donde me encontré con mi exesposa, quien lucía espléndida, rejuvenecida, tanto que parecía hermana de nuestra hija. Me alegró verla contenta, orgullosa de nuestras hijas, exitosa en sus emprendimientos hoteleros. Me emocionó besar sus mejillas, al saludarnos, y lloré como una señora mayor cuando mi hija prometió amar a su novio”, escribió.