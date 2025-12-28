Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
Temblor en Perú hoy, domingo 28 de diciembre de 2025: Hora y epicentro del último sismo, según el IGP

Jaime Bayly expone FUERTE PELEA de su esposa con su hija tras sospechar de embarazo: "Quedé triste, afligido"

Jaime Bayly comparte un episodio familiar tenso, donde revela una pelea entre su esposa Silvia Núñez del Arco y su hija. Este conflicto empañó un momento de alivio.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    Jaime Bayly expone FUERTE PELEA de su esposa con su hija tras sospechar de embarazo: "Quedé triste, afligido"
    Jaime Bayly expone discusión familiar | Composición: Wapa Captura de pantalla - Instagram
    Jaime Bayly expone FUERTE PELEA de su esposa con su hija tras sospechar de embarazo: "Quedé triste, afligido"

    Una reciente confesión de Jaime Bayly volvió a sacudir su entorno familiar. En una de sus columnas más personales, el escritor reveló un episodio de tensión que tuvo como protagonistas a su esposa, Silvia Núñez del Arco, y su hija, durante una noche que terminó empañando un momento de alivio para él. Lo que parecía una velada tranquila derivó en un conflicto inesperado que dejó al periodista profundamente afectado. ¿Qué pasó?

    wapa.pe

    VER MÁS: Fallece el tiktoker conocido como 'CHATURRY' y fans quedan en shock: "¿Es en serio?"

    Esposa de Jaime Bayly protagoniza pelea con su hija

    En la nueva columna de Jaime Bayly 'El vuelo del pelícano triste', el periodista reveló cuál fue el resultado de sus sospechas sobre un posible embarazo de su esposa Silvia Núñez del Arco. Luego de mostrarse realmente preocupado de pensar que su pareja estuviese embarazada, tras dejar entrever que esta le habría sido infiel, el escritor reveló que no están esperando un nuevo bebé.

    wapa.pe

    "En un vuelo nocturno a Buenos Aires, mi esposa me dio la buena noticia de que por fin había menstruado y no seríamos padres nuevamente. Conmovido, me puse de pie y la abracé. Me sentí aliviado, como si me hubieran quitado un peso de encima, y luego jubiloso, eufórico, como si hubiera ganado la lotería. No quería ser padre por cuarta vez, a los sesenta y un años", se lee.

    La felicidad de Bayly se vio empañada una de las noches, cuando Silvia y su hija protagonizaron una fuerte pelea por un motivo inesperado, que, finalmente hizo sentir triste al 'Tío Terrible'.

    "Mi esposa quiso complacerme con varias canciones del cantante libanés y británico Mika. Entonces ocurrió una pelea tremenda, inesperada: nuestra hija dijo que odiaba las canciones de Mika y que le molestaba en particular vernos cantar esa linda canción gay que es Billy Brown. De pronto enojada, me preguntó en tono inamistoso si yo era gay y le preguntó a su madre si era lesbiana. Todo se fue al carajo: mi esposa le dijo a nuestra hija que era más homofóbica que mi madre misma", sostuvo.

    De inmediato, el escritor se retiró del lugar: "Ellas peleaban a gritos. Era el 24 de diciembre y yo no estaba en Lima con mi madre, como hubiera querido, sino en Buenos Aires, oyendo a lo lejos cómo mi esposa y nuestra hija discutían por ciertas canciones. Quedé profundamente triste, afligido, descolocado. Sentí que me encontraba en el lugar equivocado", agregó.

    wapa.pe

    TE INTERESA: Andrea Llosa anuncia que DEJA EL PERÚ tras salida del aire de sus programas en ATV

    ¿Silvia Núñez del Arco y su hija no dejan que Jaime Bayly vea a su madre?

    En la extensa revelación hecha por Jaime, este lanzó una confesión que dejó entrever que su pareja y su hija no estarían muy de acuerdo con que el escritor pase Navidad con su madre, algo a lo que este piensa oponerse en cuanto tenga la próxima oportunidad.

    "Me prometí que la próxima Nochebuena la pasaría con mi madre, aunque mi esposa y nuestra hija se opusieran", sostuvo.

    SOBRE EL AUTOR:
    Jaime Bayly expone FUERTE PELEA de su esposa con su hija tras sospechar de embarazo: "Quedé triste, afligido"
    Lorena Meneses

    Periodista especializada en espectáculos nacional e internacional. Licenciada en Periodismo en la Universidad Católica Andrés Bello. Redactora en Wapa. Interesada en temas relacionados con farándula y celebridades.

    Lo último en Wapa

    Yaco Eskenazi confiesa que gastó S/15 mil soles en regalo para Natalie Vértiz, pero se llevó GRAN SORPRESA: "Descubriendo"

    Jaime Bayly acompaña a su hija en romántica boda íntima: "Salud para nosotros"

    Darinka Ramírez responde con todo a críticas sobre su embarazo y DEFIENDE a su pareja: “Él es más padre”

    Luto en la TV: Fallece gerente general de ProTV y productor de 'Esto es guerra' y 'Mande quien Mande'

    Hermana de Pamela Franco revela escena íntima de Christian Cueva con cantante tras impactante videollamada

    Lo más vistos en Farándula

    Darinka Ramírez se separaría del padre de su segunda hija tras anunciar embarazo, según vidente: "Por Jefferson Farfán..."

    Propuesta de matrimonio termina en humillación en concierto de Armonía 10 tras un drástico “No puedo”

    'Loco' Vargas DERROCHA AMOR por Blanca Rodríguez en ROMÁNTICO BAILE por cumpleaños de su hija: "Los amo"

    Pamela López da insólito “regalo” de Navidad a Christian Cueva a pesar de probable desalojo

    Andrea Llosa anuncia que DEJA EL PERÚ tras salida del aire de sus programas en ATV

    Ofertas

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 47.90
    Comprar

    La Bistecca

    ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

    PRECIO

    S/ 85.90
    Comprar

    Cinemark

    CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

    PRECIO

    S/ 10.90
    Comprar

    Perulandia

    PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

    PRECIO

    S/ 49.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;