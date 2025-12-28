Jaime Bayly comparte un episodio familiar tenso, donde revela una pelea entre su esposa Silvia Núñez del Arco y su hija. Este conflicto empañó un momento de alivio.

Una reciente confesión de Jaime Bayly volvió a sacudir su entorno familiar. En una de sus columnas más personales, el escritor reveló un episodio de tensión que tuvo como protagonistas a su esposa, Silvia Núñez del Arco, y su hija, durante una noche que terminó empañando un momento de alivio para él. Lo que parecía una velada tranquila derivó en un conflicto inesperado que dejó al periodista profundamente afectado. ¿Qué pasó?

En la nueva columna de Jaime Bayly 'El vuelo del pelícano triste', el periodista reveló cuál fue el resultado de sus sospechas sobre un posible embarazo de su esposa Silvia Núñez del Arco. Luego de mostrarse realmente preocupado de pensar que su pareja estuviese embarazada, tras dejar entrever que esta le habría sido infiel, el escritor reveló que no están esperando un nuevo bebé.

"En un vuelo nocturno a Buenos Aires, mi esposa me dio la buena noticia de que por fin había menstruado y no seríamos padres nuevamente. Conmovido, me puse de pie y la abracé. Me sentí aliviado, como si me hubieran quitado un peso de encima, y luego jubiloso, eufórico, como si hubiera ganado la lotería. No quería ser padre por cuarta vez, a los sesenta y un años", se lee.

La felicidad de Bayly se vio empañada una de las noches, cuando Silvia y su hija protagonizaron una fuerte pelea por un motivo inesperado, que, finalmente hizo sentir triste al 'Tío Terrible'.

"Mi esposa quiso complacerme con varias canciones del cantante libanés y británico Mika. Entonces ocurrió una pelea tremenda, inesperada: nuestra hija dijo que odiaba las canciones de Mika y que le molestaba en particular vernos cantar esa linda canción gay que es Billy Brown. De pronto enojada, me preguntó en tono inamistoso si yo era gay y le preguntó a su madre si era lesbiana. Todo se fue al carajo: mi esposa le dijo a nuestra hija que era más homofóbica que mi madre misma", sostuvo.

De inmediato, el escritor se retiró del lugar: "Ellas peleaban a gritos. Era el 24 de diciembre y yo no estaba en Lima con mi madre, como hubiera querido, sino en Buenos Aires, oyendo a lo lejos cómo mi esposa y nuestra hija discutían por ciertas canciones. Quedé profundamente triste, afligido, descolocado. Sentí que me encontraba en el lugar equivocado", agregó.

En la extensa revelación hecha por Jaime, este lanzó una confesión que dejó entrever que su pareja y su hija no estarían muy de acuerdo con que el escritor pase Navidad con su madre, algo a lo que este piensa oponerse en cuanto tenga la próxima oportunidad.