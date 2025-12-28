Andrea Llosa ha dejado atrás una etapa significativa en la televisión peruana. Tras finalizar su programa, anunció un viaje con sus hijos, generando expectativa sobre su futuro.

Tras cerrar una etapa importante en la televisión peruana, Andrea Llosa sorprendió con una inesperada aparición lejos de los sets de ATV. A través de redes sociales, la periodista mostró que dejó el país acompañada de sus hijos, alimentando el misterio sobre lo que viene para ella. Las imágenes difundidas bastaron para encender la curiosidad del público. ¿Se trata solo de una travesía familiar o del inicio de algo más?

Andrea Llosa se va del país tras salida del aire de sus programas

Andrea Llosa sorprendió a sus seguidores al compartir en redes sociales detalles de su próxima travesía para despedir el año. A través de historias en Instagram, la conductora mostró que se encontraba en un aeropuerto, lista para iniciar un viaje especial fuera del país. La comunicadora no estuvo sola, ya que en los clips se dejó ver acompañada de sus hijos, quienes formarán parte de esta experiencia familiar.

Durante los videos, Llosa expresó su entusiasmo al confirmar que el grupo de viajeros estaba completo y que a la aventura se sumaba un invitado inesperado.

"Ya estamos todos completos, todos los viajeros. Ahí está Cristóbal, Claudia, Juanteo, y adivinen con quien también...", comentó visiblemente emocionada.

Más adelante, la presentadora explicó cómo se dio la incorporación del influencer a este plan y aclaró que se trata de una salida temporal.

"Resulta que nos estábamos yendo de viaje mis hijos y yo, cuando de repente Alvarito dijo: '¿Puedo?' y 'por qué no', dije. Nos vamos de viaje a recibir el año", señaló, dejando en claro que aprovechará este tiempo como parte de sus vacaciones.

Andrea Llosa confirma el cierre definitivo de su programa tras casi siete años al aire

Andrea Llosa utilizó sus redes sociales para comunicar una noticia que marcó el cierre de una etapa importante en su carrera televisiva. A través de un mensaje difundido en su cuenta oficial de Instagram, la conductora hizo un balance del camino recorrido en su espacio ‘Andrea’ y anunció oficialmente su salida de la pantalla. En el mismo pronunciamiento, también informó el fin de su otro programa, ‘Nunca Más’.

En su publicación, Llosa aclaró que no se trató del cierre de una temporada, sino del término definitivo del formato que la acompañó durante varios años.

"Me han preguntado si ayer cerré una temporada en 'Andrea' y no, ayer, después de casi 7 años, el programa 'Andrea', llegó a su fin. Terminó. Fueron 1505 programas, 819 ADNs", expresó.