Darinka Ramírez destacó el papel de su actual pareja en la crianza de su primera hija, dejando entrever la supuesta falta de responsabilidad de Jefferson Farfán .

Darinka Ramírez decidió aclarar públicamente los rumores que se generaron en redes sociales tras anunciar su segundo embarazo. La modelo abordó las especulaciones sobre la paternidad de su bebé y marcó distancia de versiones erróneas. Además, destacó el rol clave que cumple su actual pareja en la crianza de su primera hija. Sus declaraciones también dejaron entrever la ausencia de responsabilidades por parte de Jefferson Farfán.

Darinka Ramírez ‘expone’ a Jefferson Farfán

En una reciente conversación con el periodista de espectáculos Samuel Suárez, Darinka Ramírez salió al frente para despejar las versiones que circulaban en plataformas digitales sobre su embarazo.

La agente inmobiliaria precisó desde el inicio que el cantante Alberto Cotrina no tiene ningún vínculo de paternidad con la bebé que viene en camino, con lo que buscó frenar las especulaciones que surgieron tras hacer pública la noticia. Durante la conversación, Ramírez también puso énfasis en el respaldo que recibe de su actual pareja en la crianza de su hija, fruto de su relación con Jefferson Farfán.

De acuerdo con su testimonio, su novio asume un rol activo y constante en el bienestar de la menor, incluso en aspectos clave como su educación, responsabilidades que, según dio a entender, no estarían siendo cubiertas por el exfutbolista de Alianza Lima.

“Mi hija está muy bien. Mi pareja se preocupa al 100 de ella, que anda matriculándola en el cole, lo que no hacen otras personas, ni preguntan”, mencionó.

Darinka Ramírez niega que cantante casado sea el padre de su segunda hija

Ante las versiones que comenzaron a circular en redes sociales sobre la paternidad de su segundo embarazo, Darinka Ramírez optó por pronunciarse y aclarar el tema de manera directa. El periodista de espectáculos Samuel Suárez se comunicó con la agente inmobiliaria luego de que diversos rumores vincularan a un salsero con la llegada de su nueva bebé.

La respuesta de Ramírez fue difundida a través de un mensaje compartido en la cuenta de Instarándula, donde negó cualquier relación sentimental con el cantante Alberto Cotrina. En ese mismo pronunciamiento, precisó que el artista mantiene un matrimonio vigente y dejó en claro que no se involucra con hombres comprometidos, motivo por el cual descartó cualquier especulación sobre un posible romance.