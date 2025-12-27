Ale Venturo compartió un video que critica el uso de celulares en la crianza de los niños. Su publicación coincide con el regalo de un iPhone que Melissa Paredes le dio a su hija.

Ale Venturo volvió a generar sorpresa en redes sociales tras compartir un video que cuestiona el uso de celulares en la crianza infantil. El mensaje se difundió en medio de la polémica por el regalo de un iPhone que Melissa Paredes le dio a su hija por Navidad. La coincidencia no pasó desapercibida entre los usuarios. La publicación reabrió la discusión sobre los límites de la tecnología en los niños.

Ale Venturo hace fuerte cuestionamiento contra padres que regalan celulares a sus hijos

Ale Venturo volvió a generar debate en redes sociales tras difundir un video en TikTok en el que se cuestiona el uso constante de celulares y tablets en la crianza de los niños. La empresaria decidió compartir el contenido sin añadir comentarios propios, pero el mensaje fue suficiente para encender la conversación entre padres y usuarios de la plataforma.

El material audiovisual expone una situación cotidiana: un niño de 8 años acompaña a su madre a un restaurante y, en lugar de recibir un dispositivo para distraerse, enfrenta el aburrimiento. A partir de ese ejemplo, el video plantea que permitir esos momentos fomenta la creatividad y la capacidad de liderazgo desde la infancia.

"Cuando un niño no se aburre, no puede ser grande y si tú quieres tener hijos grandes, lo tienes que dejar aburrirse. Como padres somos responsables de tener a los líderes del mañana o a los parásitos del mañana y dándole la tablet, vas a tener al parásito del mañana, pero si tienes a alguien aburrido que tiene que empezar a crear para desaburrirse, tienes al líder", se escucha en el clip difundido por Venturo.

El mensaje también amplía la reflexión hacia los adultos, al sugerir una desconexión consciente de las pantallas para estimular la creatividad. Aunque Ale Venturo no realizó declaraciones adicionales, su decisión de compartir el video dejó clara su postura sobre el impacto del uso excesivo de la tecnología en la vida diaria.

¿Qué dijo Ale Venturo sobre entregarle celulares a sus hijas?

Durante una conversación reciente, Ale Venturo se refirió a las diferencias que existen en la crianza compartida y dejó en claro su postura frente a los regalos tecnológicos para los menores. La empresaria señaló que no coincide con ese tipo de decisiones cuando se realizan en presencia de todas las niñas, ya que en su hogar mantiene criterios distintos.

En ese contexto, Venturo explicó que la convivencia entre hijos de diferentes relaciones implica retos adicionales y requiere acuerdos para evitar confusiones en la educación. Según comentó, considera importante marcar límites y no acceder automáticamente a todos los pedidos de los niños.