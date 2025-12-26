Jorge Cuba fue blanco de críticas después de compartir algunas fotografías con la hija de Melissa Paredes.

Jorge Cuba, hermano mayor de Rodrigo Cuba, publicó en sus redes sociales varias imágenes junto a la hija que el futbolista tiene con Melissa Paredes. No obstante, la publicación desató una ola de comentarios críticos, ya que algunos internautas lo señalaron de mostrar un supuesto favoritismo hacia la menor de la actriz, dejando de lado a la hija que Rodrigo tiene con Ale Venturo.

La respuesta de Jorge Cuba ante las acusaciones de favoritismo

Mediante su cuenta de Instagram, Jorge compartió recuerdos de celebraciones navideñas pasadas junto a su sobrina mayor. Sin embargo, una usuaria decidió increparlo públicamente, insinuando que siempre expone a la hija de Melissa Paredes y no ocurre lo mismo con la hija menor del futbolista y la empresaria de La Nevera Fit.

“No es por criticar, pero siempre subes fotos con Mía. Incluso pareciera que tienes más imágenes con ella que con la bebita de la familia”, escribió la seguidora.

Lejos de quedarse callado, el hermano de Rodrigo Cuba respondió de manera directa y aclaró el motivo. Explicó que cuenta con más fotografías de su ahijada simplemente porque es mayor y ha compartido más años con ella. “Mía tiene cinco años más que Guguis, por eso hay mucho más registro fotográfico”, señaló para cerrar el tema.

La relación entre Jorge Cuba y Melissa Paredes

Tras la mediática ruptura entre Rodrigo Cuba y Melissa Paredes en 2022, Jorge Cuba decidió pronunciarse sobre el vínculo que mantiene con la expresentadora. En ese entonces, aseguró que conserva una relación cordial con ella.