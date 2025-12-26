Wapa.pe
Ale Venturo revela el regalo que tuvo su hija tras el iPhone que Melissa Paredes le dio a su niña

Ale Venturo reveló en sus redes los regalos que recibió su hija en Navidad. 

    La actriz Melissa Paredes volvió a estar en el centro de la atención tras sorprender a su hija, fruto de su relación con Rodrigo Cuba, con un moderno iPhone como regalo navideño. El obsequio habría generado incomodidad, ya que, según se comentó previamente, Ale Venturo no estaría de acuerdo con este tipo de regalos. En medio del revuelo, la empresaria compartió en sus redes sociales el detalle que recibió su hija mayor.

    ¿Qué obsequio recibió la hija mayor de Ale Venturo?

    En abril de 2025, Ale Venturo y el futbolista ofrecieron una entrevista donde hablaron abiertamente sobre los retos de criar hijos cuando existen familias ensambladas. En esa conversación, la empresaria expresó su incomodidad al notar que la hija de Melissa solía obtener todo lo que pedía, algo que, según dijo, ella no aplica con sus propias hijas, aunque reconoció que le gustaría poder darles más.

    “Lo complicado de tener hijos con otras parejas es encontrar un equilibrio. No siempre se les puede dar todo lo que quieren. Yo no soy así, no compro todo”, señaló en ese momento.

    Tiempo después, Melissa Paredes y Ale Venturo conversaron para limar asperezas sobre sus diferencias en la crianza. Sin embargo, la polémica volvió a encenderse cuando trascendió que la actriz optó por regalarle un celular a su hija, mientras que Venturo eligió un obsequio más tradicional. “Feliz con su Barbie sorpresa”, escribió la empresaria en una historia de Instagram

    ¿Cómo comenzó el conflicto entre Melissa Paredes y Ale Venturo?

    Las tensiones entre la expareja de Rodrigo Cuba y su actual compañera sentimental se habrían originado tras una entrevista brindada a inicios de 2025, en la que el futbolista y Ale Venturo compartieron su visión sobre la crianza.

    En esa ocasión, la empresaria contó que, al inicio de su relación, le llamó la atención la forma en que el ‘Gato’ consentía a su hija. “Cuando recién lo conocí, él estaba acostumbrado a comprarle todo. ‘Papá, quiero esto’, y se lo daba. Yo le decía que no se puede dar todo”, relató. Venturo dejó en claro que su postura es más restrictiva y que no coincide con una crianza basada en satisfacer todos los deseos de las niñas, postura que ha generado roces dentro de su entorno familiar.

