Melissa Paredes y Ale Venturo lograron aclarar sus diferencias tras una conversación que marcó un cambio positivo en su relación. Ahora mantienen un vínculo respetuoso.

Melissa Paredes sorprendió al contar que finalmente logró aclarar sus diferencias con Ale Venturo, pareja actual de Rodrigo Cuba. Tras una temporada marcada por roces y comentarios cruzados, ambas decidieron dar un paso hacia la conciliación. Hoy, según explicó, mantienen una relación respetuosa y sin tensiones. Con ello, dejan atrás los desencuentros que afectaron la convivencia familiar.

¿Melissa Paredes le dio su perdón a Ale Venturo?

Melissa Paredes sorprendió al contar que su vínculo con Ale Venturo dio un giro positivo tras una conversación pendiente entre ambas. Durante su presencia en ‘Tampodcast’, la actriz comentó que la empresaria tomó la iniciativa para aclarar los malentendidos y lograr una convivencia más armoniosa.

“Ahora estamos bien. Hemos conversado como mamás y hemos puesto los puntos sobre la mesa; le he dejado claros los míos (...) (¿Tuvieron broncas?) No. (¿Con el ‘Gato’ o Ale?) Por él, jamás. No peleo por hombres, no hay forma”, señaló, destacando que nunca hubo conflictos directos por Rodrigo Cuba.

Más adelante, Melissa explicó que algunos mensajes de Ale no fueron de su agrado, pero Venturo no dudó en acercarse para ofrecer disculpas y enmendar lo sucedido.

“Pero sí hubo un tema ahí con unos comentarios que no me gustaron, y ella quiso conversar conmigo y pedir las disculpas del caso como mamá. Se las acepté y como te digo soy cero rencorosa”, añadió la actriz.

Melissa apuesta por la calma y busca cerrar conflictos pendientes

Tras una conversación intensa con Ale Venturo, Melissa Paredes decidió poner fin a los roces que venían arrastrando. La modelo no dudó en enfrentar los temas que la incomodaban, pero también dejó claro que no desea prolongar tensiones dentro de la familia.