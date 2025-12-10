Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
Tilsa Lozano confirma que tuvo una relación con Yaco Eskenazi y revela: "Se fue a Chaclacayo conmigo"

Melissa Paredes revela que Ale Venturo se disculpó con ella tras comentarios sobre crianza de su hija: "Le dije las cosas como son"

Melissa Paredes y Ale Venturo lograron aclarar sus diferencias tras una conversación que marcó un cambio positivo en su relación. Ahora mantienen un vínculo respetuoso.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    Melissa Paredes revela que Ale Venturo se disculpó con ella tras comentarios sobre crianza de su hija: "Le dije las cosas como son"
    Melissa Paredes habla de sus diferencias con Ale Venturo | Composición Wapa: Captura de pantalla Tampodcast - TVMOS+
    Melissa Paredes revela que Ale Venturo se disculpó con ella tras comentarios sobre crianza de su hija: "Le dije las cosas como son"

    Melissa Paredes sorprendió al contar que finalmente logró aclarar sus diferencias con Ale Venturo, pareja actual de Rodrigo Cuba. Tras una temporada marcada por roces y comentarios cruzados, ambas decidieron dar un paso hacia la conciliación. Hoy, según explicó, mantienen una relación respetuosa y sin tensiones. Con ello, dejan atrás los desencuentros que afectaron la convivencia familiar.

    wapa.pe

    NO TE PIERDAS: Magaly PIERDE LOS PAPELES y se pelea EN VIVO con la 'Nena' Cubillas tras escándalo con Juan Ichazo y Macarena Vélez: "Pobrecitos tus hijos"

    ¿Melissa Paredes le dio su perdón a Ale Venturo?

    Melissa Paredes sorprendió al contar que su vínculo con Ale Venturo dio un giro positivo tras una conversación pendiente entre ambas. Durante su presencia en Tampodcast’, la actriz comentó que la empresaria tomó la iniciativa para aclarar los malentendidos y lograr una convivencia más armoniosa.

    “Ahora estamos bien. Hemos conversado como mamás y hemos puesto los puntos sobre la mesa; le he dejado claros los míos (...) (¿Tuvieron broncas?) No. (¿Con el ‘Gato’ o Ale?) Por él, jamás. No peleo por hombres, no hay forma”, señaló, destacando que nunca hubo conflictos directos por Rodrigo Cuba.

    Más adelante, Melissa explicó que algunos mensajes de Ale no fueron de su agrado, pero Venturo no dudó en acercarse para ofrecer disculpas y enmendar lo sucedido.

    “Pero sí hubo un tema ahí con unos comentarios que no me gustaron, y ella quiso conversar conmigo y pedir las disculpas del caso como mamá. Se las acepté y como te digo soy cero rencorosa”, añadió la actriz.

    wapa.pe

    TE INTERESA: Tilsa Lozano confirma que tuvo una relación con Yaco Eskenazi y revela: "Se fue a Chaclacayo conmigo"

    Melissa apuesta por la calma y busca cerrar conflictos pendientes

    Tras una conversación intensa con Ale Venturo, Melissa Paredes decidió poner fin a los roces que venían arrastrando. La modelo no dudó en enfrentar los temas que la incomodaban, pero también dejó claro que no desea prolongar tensiones dentro de la familia.

    “La leona sí se me sale. Le dije las cosas como son, le dije lo que pensaba, le dije todo. Yo soy así, bien directa. Y, como le digo, borrón y cuenta nueva, volvemos a empezar, porque su bebé es hermana de mi hijita, son hermanitas van a tener un lazo toda la vida, no voy a estar peleándome toda la vida contigo, con él ni nadie, me va flojera estar peleándome con la gente”, agregó.

    SOBRE EL AUTOR:
    Melissa Paredes revela que Ale Venturo se disculpó con ella tras comentarios sobre crianza de su hija: "Le dije las cosas como son"
    Lorena Meneses

    Periodista especializada en espectáculos nacional e internacional. Licenciada en Periodismo en la Universidad Católica Andrés Bello. Redactora en Wapa. Interesada en temas relacionados con farándula y celebridades.

    Lo último en Wapa

    Magaly confronta a Melissa Paredes y revive denuncia al ‘Gato’ Cuba: “Fue aberrante y tuviste que retractarte”

    Natalie Vértiz toma radical decisión y se va del país en medio de confesiones de Tilsa Lozano sobre Yaco Eskenazi

    Magaly PIERDE LOS PAPELES y se pelea EN VIVO con la 'Nena' Cubillas tras escándalo con Juan Ichazo y Macarena Vélez: "Pobrecitos tus hijos"

    Tilsa Lozano confirma que tuvo una relación con Yaco Eskenazi y revela: "Se fue a Chaclacayo conmigo"

    Magaly arremete contra Melissa Paredes por “romantizar” su romance con el Activador: "Se olvidó que estaba casada"

    Lo más vistos en Farándula

    La radical transformación de vida de Malú Costa: De ser protagonista de ampays y ser detenida por años a desaparecer para siempre

    Pamela Franco revela su ESTADO DE SALUD tras exponerse resultados de prueba de ETS de Pamela López por infidelidades de Cueva

    Saandra Jiménez, madre de la hija de Bryan Torres, es acusada de haber MALTRATADO a los hijos de Samahara Lobatón: “ Su familia lo sabe”

    Tilsa Lozano se burla del físico de 'Loco' Vargas y admite que ya no le gusta: "¿No lo has visto?"

    Fallece actriz y reconocida productora que dejó huella en América TV tras un delicado estado de salud

    Ofertas

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 47.90
    Comprar

    La Bistecca

    ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

    PRECIO

    S/ 85.90
    Comprar

    Cinemark

    CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

    PRECIO

    S/ 10.90
    Comprar

    Perulandia

    PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

    PRECIO

    S/ 49.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;