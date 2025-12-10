Magaly Medina cuestionó la versión de Melissa Paredes sobre el inicio de su relación con Anthony Aranda y le recordó que, en ese entonces, estaba casada con el 'Gato' Cuba.

La reciente aparición de Melissa Paredes en un pódcast reavivó uno de los episodios más mediáticos de su vida, pero esta vez con una versión más dulce de cómo empezó su vínculo con el ‘Activador’. Sin embargo, Magaly Medina no dejó pasar la oportunidad de cuestionar este nuevo relato y recordar el contexto que rodeó aquella relación. La conductora destacó que la historia original dista mucho de la que ahora se intenta presentar.

Magaly cuestiona la versión “edulcorada” de Melissa sobre su romance con el Activador

Magaly Medina no dejó pasar la oportunidad de responder a la manera en que Melissa Paredes volvió a narrar el inicio de su relación con Anthony Aranda, insinuando que intentó suavizar un episodio marcado por la polémica.

La conductora fue directa al recordar que, en ese momento, la actriz aún mantenía un matrimonio con el futbolista Rodrigo Cuba y que el famoso ampay los expuso públicamente.

“No puedo creer que haya ido al pódcast a endulzar cómo inició con el Activador. Se olvidó que estaba casada, porque esa es la verdad, cuando empezó con él aún estaba casada con Rodrigo Cuba”, señaló al inicio, dejando claro que no compró la nueva versión de los hechos.

Magaly responde sin filtros a los comentarios de Melissa Paredes

Asimismo, Magaly Medina se tomó unos minutos para contestar las afirmaciones que Melissa Paredes hizo en el ‘Tampodcast’, donde insinuó que la conductora había dejado de mencionarla porque “patinaba mucho”. Lejos de esquivar el tema, la periodista lanzó una réplica directa y contundente.