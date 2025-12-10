Magaly PIERDE LOS PAPELES y se pelea EN VIVO con la 'Nena' Cubillas tras escándalo con Juan Ichazo y Macarena Vélez: "Pobrecitos tus hijos"

Un tenso enfrentamiento se vivió en el programa de Magaly Medina tras la llamada de Johana ‘Nena’ Cubillas , quien respondió a los comentarios de Juan Ichazo.

Magaly Medina se pelea con la 'Nena' Cubillas | Composición: Wapa / Captura de pantalla

Un nuevo momento de alta tensión sacudió el programa de Magaly Medina luego de que Johana ‘Nena’ Cubillas llamara en vivo para responder a los recientes comentarios de Juan Ichazo. Lo que empezó como una aclaración terminó convirtiéndose en un duro cruce con la conductora. Ambas intercambiaron fuertes posiciones, elevando la discusión en pleno set de televisión.

Magaly Medina y la ‘Nena’ Cubillas protagonizan tenso enfrentamiento en vivo

La última edición del programa de Magaly Medina terminó convertida en un verdadero campo de batalla cuando Johana ‘Nena’ Cubillas decidió llamar en plena transmisión tras escuchar los recientes descargos de Juan Ichazo. Lejos de calmar las aguas, su intervención desencadenó un fuerte cruce con la conductora.

Todo estalló cuando Johana insinuó que su exesposo solo estaba buscando “5 minutos de fama”, comentario que incomodó a la ‘Urraca’ y provocó su inmediata respuesta.

“¿Me estás acusando a mí también de armar un show para tener 5 minutos?, cálmate y deja de acusar a diestra y siniestra. A quien se le escucha desatada y gritando es a ti", respondió Medina frente a cámaras.

Minutos después, la presentadora analizó un video enviado por la propia Cubillas, donde, según explicó, ella misma quedaba mal parada por la manera en que involucraba a su hijo en la discusión con Ichazo.

“Estoy viendo el video que tú misma mandaste y quedas mal. Tú le estás preguntando al pobre niño que no sabe si va a ir a un lado o para otro, ¿cómo puedes ser una mamá tan insensible?, de poner a tu hijo en la postura de tener que elegir", cuestionó la periodista.

La tensión continuó cuando Magaly señaló que la actitud de Johana evidenciaba impulsividad y la acusó de usar a sus hijos como herramienta emocional.

“Tú eres demasiado impulsiva y no sé qué tienes, déjalo que vaya con la enamorada de su papá, ¿qué te importa?, tú te agarras de tus hijos y eso es chantaje sentimental", sentenció sin filtros.

Magaly culmina la discusión con un llamado a la reflexión

Previo a finalizar la comunicación con Johana Cubillas, Magaly Medina decidió cerrar el tenso intercambio con un mensaje directo sobre la necesidad de trabajar en su bienestar emocional. La conductora enfatizó que el conflicto con su expareja no se resolverá si no inicia un proceso personal de mejora.